从日本行看柯文哲的“自慢”性格

来源：台湾联合报社论

挟着部分总统民调跃居第二的声势，柯文哲于日前展开五天的访日之旅。此行他见到了野田佳彦、麻生太郎两位日本前首相，也拜会日本维新会及立宪民主党两大在野党，更到早稻田大学及东京外国媒体俱乐部公开演讲。柯文哲还到驻日代表处探望他的“人生导师”谢长廷，谢夸赞柯文哲的光芒，已不需要任何人造势，更“预言”柯的民调还会再成长，让柯文哲乐不可支，直说他在民进党的朋友比国民党还多。

人在志得意满时，总会不经意的显露出本性。在镁光灯簇拥下，柯文哲隔海怒呛美国智库学者葛来仪：“不要扯我的名字，谁理你啊，你觉得你有多重要？”在接受日本NHK专访谈到钓鱼台主权时，柯文哲说：“台湾渔民不是想要这块土地，只希望到那里捕鱼。”甚至回台后准备会见美国在台协会理事主席罗森柏格前也喊话：“她要见我的话，请她移樽就教到高雄”。柯文哲左打友台学者，右贬美国在台协会理事主席，还轻蔑“国家主权”，充分显露出“自慢”的本性。

日文“自慢”是自夸、骄傲及得意的意思。柯文哲对自己以一人的“堵麦”之力，竟能超车国民党，已经出现了“我自慢”的现象，这让柯文哲视“我”为一己之中心，心中只有自己，世界是绕着“我”转的。可惜柯文哲的自慢与傲慢，是以不断消费蓝绿所堆叠起来的，所谓的“白色力量”，更是由各种不同颜色的万花筒相互揉合而成。

首先是以李登辉传人自夸。柯文哲与日本政要会谈时，三句不离李登辉，以高举李登辉路线大旗来拉近与日本距离，他把“台独金孙”赖清德贬抑为“中共同饭人”，把侯友宜形容成“从来不知道他想干什么”的路人，更把自己化身为李登辉的正统接班人；消费李登辉，让柯文哲在日本人面前有了自慢的本钱。难怪当葛来仪说侯友宜让人联想到李登辉时，柯文哲自然要暴跳如雷了。

其次是以实问虚答为傲。在急诊医师的长期训练下，柯文哲练就一身急智的反应功力，对于敏感不愿碰触的议题，则常以诙谐口语转移话题。在早稻田大学演讲时，陆生提问“中华民国”是否包含大陆地区，柯文哲不愿直接回答，反而消遣对方“你确定回得去中国吗？”在全场的笑声中，最后问题有没有回答似乎已经不再重要了；柯文哲深知媒体要的是耸动标题，而不是艰涩的内容，所以要主动帮媒体下标。

最后是以不断推陈出新为意。柯文哲深信选民是健忘的，擅长以推出新口号来掩盖旧事蹟。柯文哲访日时，将麻生太郎误称为安倍派，之后他说麻生与安倍友好，并说政治上没有一百分。又如他上任台北市长之初，号称要追查前朝“五大弊案”，主打三十项柯P新政，八年之后，“五大弊案”成为“五大沉案”，三十项新政也大多跳票，现在他以KP（Keep Promise 相信美好台湾）为竞选口号，但还有谁记得柯文哲主政下的台北市，市政满意度在22个县市中敬陪末座？

柯文哲在用人哲学上，有用过即丢的习性。不仅这次柯文哲访日团成员，竟与2019年访日成员完全不同；在柯文哲八年市长任期中，也撤换了113位市府首长。最近民众党又在对外海选，寻找总统大选的造浪者，一个成立三年多的政党，竟然还倚赖海选，可见用人问题是柯文哲的最大罩门。

日本政治学者小笠原欣幸评论柯文哲在高人气下，接着面临的最大难题是缺乏团队，只剩下柯文哲的一人决策。这何尝不是柯文哲“自慢”下的政治产物？