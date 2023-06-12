全球南方摇摆六国崛起

来源：台湾中时新闻网

作者：刘必荣

美国国务卿布林肯上周到沙特访问三天，和沙特谈了伊朗、苏丹、区域基建乃至沙国与以色列关系正常化等议题。访问结束后一天，美沙同时宣布，在两国调停下，苏丹交战双方同意自10日早上6点起停火24小时。证明只要两国愿意，还是可以合作在共同关切的议题上取得具体的成果。

可是大环境已经变了，美沙关系已不可能回到过去的热络。去年7月，拜登硬着头皮跑去沙特跟王储MBS碰拳示好，希望沙国能同意增产石油以降低油价，结果碰了个软钉子。沙国不但没答应增产，反而以OPEC+的共识为由减产了石油，气得拜登说要沙特承担后果，MBS也私下表示不愿再与美国打交道。12月，沙特就以大阵仗迎来了到访的习近平。

当然，美国最后并没有让沙特承担任何后果，沙特也还是继续与美国交往。沙特要的不是在中美之间选边，而是希望有更多元的外交政策。这从布林肯访沙前后，沙特的外交行动就可看出：MBS在接见布林肯之前，热情迎接被美国视为独裁者的委内瑞拉总统马杜洛；6日伊朗重开在沙国首都利雅德的使馆；布林肯离开后，沙国还计划举办一场阿拉伯与中国商界的重量级会面。

沙国外交的独立路线并不是个案。许多观察家指出，在“去全球化”的趋势下，世界变得愈来愈破碎；供应链重组，带来“友岸外包”和“近岸外包”的趋势，也让许多属于“全球南方”的中型国家崛起，成为区域贸易与金融中心。这些崛起的全球南方国家就有沙特。其他还包括巴西、印度、印尼、南非、土耳其。这六个中型国家有学者称之为“摇摆六国”。

这六国没有意识形态的束缚，外交上更有弹性，在地缘政治与地缘经济上的影响力日增，也成为美中两强争取的对象。泽伦斯基5月去广岛G7峰会演讲前，先去沙国举行的阿拉伯联盟峰会演讲争取支持，就可看出沙国崛起的份量。

与全球南方相对的是富有国家的“全球北方”。全球北方虽仍以美国马首是瞻，但也开始想透过G7的架构与南方国家对话。中国大陆则希望以扩大金砖国家的方式，拉全球南方国家加入，与富国较劲。洪都拉斯10日宣布正式申请加入金砖国家新开发银行，就是最好的例子。

但要“摇摆六国”完全追随中国主导、俄国支持的金砖路线也不可能。六国还是有各自的独立立场。唯一例外的是，如果美中的对抗持续升高，一些学者也指出，最后在科技议题上，如AI，5G通讯、生物科技、量子运算等，六国可能还是会被迫在美中之间选边。

但是国际秩序的破碎化已是无法否认的事实。在减少碳排放与对抗沙漠化等问题上，富国也需要全球南方积极参与。一些西方学者因此指出，美国现在需要的，不是个别拉拢特定南方国家，而是要有与整个全球南方交往的政策；当美国或北方国家要宣布任何政策前，也要先想想摇摆六国会如何反应。这些建议都很有道理，但是北方国家必须先接受世界已经日趋多元的事实才行。他们准备好了吗？

（作者为台湾东吴大学政治系教授）