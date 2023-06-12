布林肯访陆 民进党陷战略被动

来源：台湾旺报社评

美国媒体报道，美国国务卿布林肯即将访问中国大陆，并可能与国家主席习近平会谈，布林肯此行，将决定美中关系能否止跌回稳。自2018年特朗普政府对中发动贸易战以来，美中关系持续恶化，双方互信低落，形成全方位战略竞争态势，特别是军事领域对抗不断升温。双方若有意避免紧张关系失控，必须务实面对现实，恢复双方关系正常运转，对包括台湾问题等敏感议题，至少能暂时冷处理。

美国避免刺激大陆

美国有意降低与中国的紧张关系，但两岸问题不会自动降温，可以预期，拜登政府对台湾问题的发言与行动会转趋低调、审慎，避免刺激、挑衅大陆。台湾普遍认定美国支持民进党，但AIT主席罗森柏格访台，公开宣示“美国不会在台湾大选选边站，也反对外部势力干预台湾选举”。罗森柏格行程透明度非常高，确实未偏袒特定朝野政党总统候选人，不但是对台湾，也是对大陆传达美方的立场，这对一味抗中，完全依靠美国保护伞的民进党政府而言，应是警讯。

在这一波寻求改善关系的过程中，美国扮演主动的角色，大陆相对被动，甚至拒绝恢复美中军事沟通对话，导致两国防长会议破局。近期美中在台海、南中国海区域的军事布局与行动针锋相对，军舰、军机多次短兵相接，擦枪走火似乎难以避免。布林肯此刻访中，并可能与习近平会面，或许可以暂时释放冲突一触即发的压力，但期望美中关系从此进入坦途，台湾安全无忧，显然不切实际。

拜登政府频频对中国释放正面讯息，如强调美国从不寻求与中国冲突及对抗、无意阻挠中国经济发展与进步；G7峰会“广岛愿景”，声明不寻求与中国经济脱钩，将致力于“去风险”；白宫发言人柯比直言，布林肯殷切想要访中的理由之一，就是探讨是否能重新开通两军沟通机制。

美中都不希望竞争失控，发生双方都无法承受的军事冲突，国际社会也普遍欢迎美中关系回稳有利于世界局势，再加上各自内部政治、经济、社会需求，在这种情况下，布林肯恢复原本2月就要进行的中国大陆之行，并称拜登与习近平“在某个时候会面”符合双方利益，但与过去比较，美中互动已出现微妙变化。

“相互尊重、和平共处、合作双赢”是中共处理对美关系的最高原则，大陆这次掌握美国希望对话，改善关系的机会，翻转由美国主导、设定议题的不对等模式，确定美中分庭抗礼，平行竞争关系。另外，拜登政府已甚少提及曾积极倡议的“护栏”，而以华府智库“保卫民主基金会”学者辛格顿所提出：“北京真正理解的唯一语言‘互惠’”取代。根据美国专家学者与国务院的研究，美国应就美国债券、乌克兰战争、对抗气候变迁、有效管制鸦片类药物芬太尼运销、确保台海航运畅通无阻等重要问题，提出优先处理清单，使双方沟通有所交集，可带来立即效果，也是更有效的运作模式。

台湾成为交涉筹码

美中关系盘根错节，国家利益与目标迥异，双方确实存在难以克服的障碍。美国口口声声无意围堵中国，然而在中共眼中，美国联合印太地区、欧洲国家就是要建立全球反中联盟；西方国家高喊不会与中国经济脱钩，只是去风险，但又倡议建立应对中国“经济胁迫”的协调平台。

美中最大的歧见及冲突引爆点是台湾问题。去年3月，拜习视讯通话时，拜登提出“四不一无意”，11月拜习首度实体对话，更传出拜登扩大为“五不四无意”，涉及台湾问题包括：不支持台独、不支持两个中国、一中一台等，但中方认为美国“以台制华”未变，继续掏空、虚化一中政策，这也是北京拒绝恢复两军对话主要原因之一。

美中交涉恢复高层沟通互访过程中，必然触及台湾问题，但北京立场更强硬，美国则以台湾海峡自由航行事关全球贸易为理由，回避北京视为核心利益的台湾领土、主权问题。台湾若沦为美中交涉的筹码与工具，全然失去自主性，才是真正“台湾人的悲哀”。

台海和平最终解决应由两岸人民决定，民进党政府“既不避险，也不避战”，放弃战略主动，陷入被动困境，这是最无能、最不负责任的做法。