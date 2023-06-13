来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

蔡英文总统视察南部空军基地，透过战管向飞行员喊话；不料解放军“乱入”，以反喊话打断其通话。一阵尴尬之后，台军连忙关闭频道。尽管空军表示总统“未受影响”，但台海前线情势紧张，已一览无遗。

当时，解放军喊话说：“你已侵入中国领空，严重侵犯我国主权。”对此，台军方表示，总统所用频率与解放军警示频道不同，也不知对方喊话对象为谁。但仍令人担心，是否元首行程被对岸掌握，借此机会“示威”。若果真如此，那就麻烦大了。

就算只是巧合，这种情境亦令人担心。不难想见，这类紧张情势，是近年台海上空的“日常”。蔡总统的尴尬可以一扫而过，但对前线官兵而言，这类紧张随时有擦枪走火可能，瞬息即演成你死我活的修罗场。兵凶战危，谁能懈怠？

此一场景，非媒体拍摄，而是军方特意释出。当时在场的，还有国安会秘书长顾立雄。合理推断，国安单位让此画面公诸于世，就是要操作解放军“侵门踏户”，和总统“在第一线与官兵同在”的氛围。只不过，蔡总统现场的反应，更受瞩目罢了。

蔡总统以“端午慰劳”之名向飞行员喊话，但正当前线战备紧张，所谓慰劳其实更加重官兵负担。直言之，蔡总统是将此行当“秀场”；而其秀场，却是飞行员的“战场”。这种秀，不做也罢。