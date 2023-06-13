香港增加从大陆输入核电 时不我待

来源：明报

明报社评

香港政府计划增加从大陆输电，盼由目前占供电总量两成半，到2035年增至七成。大陆发电能力与供电稳定性，过去10多年持续提升，共建大湾区，务求互利互补，供电合作大有可为。论环保减排，政府以2050年实现碳中和为目标，国家可再生能源发展迅速，增加向大陆购买零碳电力，有助碳中和；论电费，香港电价比深圳等周边城市高出一截，购买大陆零碳电力，需要先建接收电力系统，但长远有助稳定及平抑本地电价。当然，大湾区其他城市对电力需求同样殷切，特区政府须与大陆当局磋商，探讨各种可行供电合作方案，同时亦要维持本地发电占一定比重，确保电力供应多元。

减排平抑电价看长远

促进大湾区电力合作

全球暖化，各地都有责任尽力减排温室气体，香港当然也不例外。2020年，环境局辖下可持续发展委员会发表《长远减碳策略建议报告》（下称减碳报告），提到香港应在2050年或之前，逐步迈向净零碳排放，亦即实现“碳中和”。现在香港的碳排放中，两电发电厂排放占比重最大，达到60%，交通运输则占20%。虽然中电和港灯所用燃料，主要是天然气，但燃煤发电仍占一定比例；就算两电全面改为燃气发电，但天然气始终属于化石燃料，不足以令香港实现碳中和。减碳报告指出，香港若要实现碳中和，必须解决发电厂碳排放问题，其中一个值得推进方向是“区域合作”，即香港从大陆输入更多核能及再生能源。

根据当局减排路线图，本地发电厂最迟须于2035年不再燃煤发电，以达到减碳一半中期目标。这意味，香港同时需要增加2至3倍零碳能源，以满足社会对电力的需求。环境局长谢展寰表示，当局策略是增加大陆零碳供电，包括来自大亚湾核电厂方面的电力，具体计划仍在与大陆商讨，当局计划于将军澳132区兴建接电站，就是为了从大陆接收零碳电力，供应两电。

香港弹丸之地，环境限制太多，发展太阳能、风力发电的潜力有限，要达至碳中和，增加输入大陆核电等再生能源电力，乃是最现实可行选择。从实际操作层面而论，自中国改革开放以来，中电与南方电网长期合作，目前南方电网占青山发电厂三成股权，中电亦有投资大亚湾核电站，全港大约两成半电力是来自大陆。过去10多年，大陆可再生能源发展之快，超乎各方想像，时至今日，再生能源电力，已占全国发电量约三成，比重之高位居世界前列，由氢能到核聚变发电研究，都在全速推进。未来一段时间，再生能源在大陆势将更普及，相信有能力补香港之不足。

两电自诩供电可靠度高达99.999%，电力供应网络属世界级，然而过去一年严重事故接二连三，两电服务是否那么“无懈可击”，不少市民心里都有怀疑。曾几何时，大陆常有供电不足情况，然而最近10多年已有明显改善，广东省供电情况，在大陆更稳站前列。根据国家能源局数据分析，大湾区9市中，珠海、深圳、中山、广州及佛山5市的供电可靠度都表现优异，当中珠海可靠度更达到99.99%，显示大湾区的供电可靠性，已达到世界主要湾区先进水平。去年南方电网与深圳市政府签订《十四五全面深化战略合作框架协议》，又将“藏东南送电大湾区”纳入发展规划中。粤港澳共建大湾区，重点在于优势互补，发挥协同效应，电力供应可成为三地合作其中一个重点。

争取两地互利共赢

确保本地供电多元

两电垄断香港电力市场，政府的管制协议，实际是保证两电年年稳赚不赔。两电电费加不停，香港平均每度电价格亦远高于深圳、台湾等地。增加从大陆输入零碳电力，短、中期当然要花钱兴建相关基建配套，但长远应有助于平抑本地电价，避免受国际燃料价格波动所影响。当然，深圳、广州等地对电力需求也相当殷切，广东省政府也要落实既定减碳目标。特区政府希望在2035年将大陆供电与本地发电比重，由两成半对七成半改为“七三开”，能否如愿，也要看广东省方面的态度。时不我待，特区政府必须加紧与大陆方面磋商，以互利共赢为前提，探索对双方均有得益的供电合作方案。

增加输入大陆电力，具体模式大致有二，一是用海底电缆直接连接电厂，一是将香港电网与南方电网连接。有意见认为，以“专厂专线”方式供电较为稳阵，万一大陆电网出事，也不会受牵连。香港是国际金融中心，供电稳定确很重要，“专厂专线”无疑有可取之处，但随着大陆供电系统不断改进，长远而言，连接两地电网，有助打破两电垄断本地电力市场格局。政府真正需要思考的问题，是长远如何平衡本地发电和从大陆输入电力，确保香港电力供应多元，避免将所有鸡蛋放在同一篮子。