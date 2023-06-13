来源：香港01

01评论编辑室

在艾可的最后一部小说《试刊号》，所谓的《明日报》的金主分明就是影射着贝卢斯科尼。小说设定的1992年，在现实中意大利名为“净手”（Mani pulite）的反贪腐运动结束，原有的政党政治分崩离析。小说中的金主来自米兰，而现实中当年投身政坛的贝鲁斯科尼也是来自米兰，以“A米班主”而闻名。

只要视野不局限于英美，毫无疑问，特朗普和约翰逊都只是“美国贝老”、“贝老2.0”。操控媒体，放浪形骸，煽动民众，贝卢斯科尼就是这样的一个人物。也就是说，民粹政治不是近几年才出现，而是早在欧美民主社会中伺机而动。

贝老2011年在政坛失势的时候，艾可便形容这是“一场噩梦的结束”。艾可笔下的《试刊号》，说出了“不是新闻成就报纸，是报纸成就新闻”这样的讽刺话来。那时特朗普还未成为共和党候选人，约翰逊也未鼓吹脱欧，但民粹政客的“后真相”操作已经跃然纸上。

艾可当然不是预言家。特朗普和约翰逊只是时代衍生出来的现象。即使不是他们，还是会有第二个、第三个这样的政客出来蛊惑人心。

特朗普正在尝试卷土重来，约翰逊刚在政治斗争中败了一仗，贝卢斯科尼直到去年初还在梦想着自己能登上总统大位。即使他未能成功，但至少他能够在罗马的豪宅中宴请右翼份子，成功拉倒了德拉吉政府。

一个嫖妓、荒诞不经、涉及罪行数之不尽的老政客，拉倒了欧洲央行前行长、经济学家、带领国家走出了疫情的总理。意大利的政治是选贤任能吗？谁又能保证英美不会产生下个特朗普、约翰逊？如果治理沦为政治斗争，政策简化为宣传，实干等如是说好故事，那不管是不是民主选举，不论是哪个社会，我们都难以期望能有良政善治。

贝老也好，特朗普、约翰逊也罢，虽说是欧美政治的产物，但更是现代政治、现代社会的现象，绝非与我们无关。见不贤，中国传统并没有教导我们嘲之讽之，而是内自省。“一国两制”下的香港没有能够照抄的功课。怎样的管治模式，如何达到良政善治，香港官员以及议员都必须积极探索。