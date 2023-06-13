找回那个真正的侯友宜

来源：中时电子报

作者：张景为

侯友宜在5月中旬获得国民党征召宣布参选总统后，民调支持度并没有出现预期的庆祝行情，反而还曾落居柯文哲之后；近1个月来，侯的表现似乎也没有明显改善，而新北幼儿园喂药疑案的愈演愈烈，犹如雪上加霜，更令支持者忧虑不已。大家都在问：侯友宜到底怎么了？还救得起来吗？

第二个问题的答案当然是肯定的，距离投票还有半年多，从绿蓝白三党、内政、两岸到国际，都仍有太多变数存在，只要侯友宜能够对症下药、发挥本色，重回正轨，大有可为，现在根本不必就丧气看衰。至于第一个问题就比较微妙了。

整合团结泛蓝、充实主体论述、强化竞选团队这三者，目前是各界最常对侯想胜选所提出的三大要务，前两者外界已多有评论；其实第三点更为迫切，因为竞选团队包括主帅本身表现的强化升级，正所谓“君子务本，本立而道生”，才能也必能贯穿、带动前两者的促成与气势。

但目前侯友宜本人在许多场合、对各种议题的发言与反应，总是给人一种卡卡的、放不开来、甚至是不太有自信的感觉；至于其“泛竞选”团队，从前端国政议题、选战节奏的攻击，到后方市政的防守，实在也都无法令人放心，无法成为侯友宜厚实的后盾。

由于选举期间的政治操作，新北幼儿园喂药疑案的冲击绝对比之前的恩恩案更大，侯团队从这次教训中应该警惕到，这种危机不会就此一次，选战期间的后院失火，延烧选情将难以想像。侯市府在这次事件上的各种环节，从处理态度的轻忽、社会沟通的不足到回应的被动，都有必须严加检讨之处，因为民众难以从时序比对上听你讲道理，而是从直观感觉上去理解对错。

对带职参选总统的侯友宜而言，市政虽似绑住他手脚的包袱，却也是赖清德、柯文哲二人缺乏的舞台，何况他还是以市政建设建立出口碑的，更不能在选战期间让市政出错，而是应对其总统选战发挥相辅相成的效果。一之为甚，其可再乎，从人事到心力部署，今后必须全面上紧发条。

在蓝绿白三位参选人之中，侯友宜是最晚表态和展开竞选动作的，相对之下，他本来就给人慢、温且较拘谨之感，而一向严守分际的侯友宜现在俨然父子骑驴，无论收或放都会有人批评，所以他应该想清楚自己的长处与短板，重新建立自信的定位，不必为了刻意追求国家级领导人虚矫的架式，反而丧失了原本朴实稳健的本色。

侯友宜不是传统的国民党政治人物，论风采才学，他不如马英九、朱立伦；论口才机锋，他不如韩国瑜、柯文哲；论政治资历与套路的熟悉，他也不如赖清德；但他做事的务实、干练、勇敢和魄力，乃至不受意识形态、政治立场束缚的特色，足可与前述菁英一搏选民的青睐。而既要选举更上层楼，侯友宜找回本色与自我之际，想必也会发挥更多政治的智慧与谋略吧！

作者为资深媒体人