中国政府改变刺激经济思路 政策宽松力度或不复当年

来源：彭博社

中国正在加大对经济的政策刺激力度，但债务飙升和金融稳定担忧意味着与之前几轮刺激措施相比，如今北京手中可动用的筹码可能有限。

中国央行周二意外下调多个不同的政策利率，为周四调降中期借贷便利操作(MLF)利率铺平道路。周二晚些时候，央行将被视为利率走廊上限的(SLF)利率也予以了下调，市场对政策宽松的预期进一步增强。

知情人士透露，除了这些货币政策行动，官员们还在考虑出台一揽子政策措施，涵盖从房地产到内需等多个方面。

这个动向表明中国政府正在改变对刺激措施的谨慎立场，在今年年初消费带动的热潮消退后，决策者对经济放缓感到忧虑。但由于房地产不景气加之地方财政已经捉襟见肘，刺激措施的影响以及政府的政策腾挪空间料都较为有限。

野村控股首席中国经济学家陆挺表示，传统刺激工具的空间越来越小，它们之前带来的负面影响至今仍然挥之不去，包括地方政府债务沉重、投资低效、资源浪费，高负债率意味着推出一揽子方案的难度加大。

周二上午降息后金融市场反应相对平静，表明越来越多人怀疑仅靠货币政策并不能解决经济问题。随着全球经济放缓，中国的企业和消费者信心依然疲软，居民不愿举债，通胀率接近零，出口出现萎缩。

陆挺称，无论是官方还是民间，大家都意识到经济复苏面临着巨大的压力。双底风险上升，单靠降息是不够的。

即便如此，经济学家们认为中国央行今年还会进一步放松货币政策。高盛预计，第三季度银行存款准备金率将下调25个基点，这将释放更多资金用于银行放贷。该行经济学家表示， 第四季度可能再次下调存款准备金率或降息，具体取决于经济表现。

利率走廊

北京时间周二傍晚，中国央行将隔夜、7天、1个月期SLF利率各下调10个基点。

麦格理集团预计，在本周晚些时候下调后，中国央行第三季度可能将一年期MLF利率再下调10个基点。

彭博经济学家观点

我们的模型表明MLF利率下调10个基点只会对经济增长带来温和提振，今年GDP增速仅能提高0.1个百分点。这说明最终还需要更多刺激措施，不过即使是小幅降息，也有可能提振市场信心。— 彭博中国经济学家曲天石

知情人士透露，新的一揽子刺激计划由多个政府机构起草，其中包括至少十几个旨在支持房地产和内需等领域的措施。

对房地产市场的支持将是一揽子计划的关键。某位知情人士表示，监管机构考虑降低存量房贷利率，并进一步通过政策性金融工具为保交楼提供更多融资支持。

知情人士称，国务院最早或于本周五进行讨论，尚不清楚该方案公布和实施的时间表。

“本轮刺激措施的目的是让经济保持增长，达到与5%左右这一相对保守的GDP目标相一致的水平，并不是要刺激经济猛烈增长，” Pantheon Macroeconomics首席中国经济学家Duncan Wrigley表示。“政策制定者对于全球金融危机时期刺激政策留下的债务问题仍心有余悸，到疫情爆发前，他们花了十多年时间来解决这个问题”。

房地产困境

疲软的房地产市场仍然是中国经济的主要拖累因素，不过决策者似乎不愿意采用通过房地产投资来拉动经济这种传统手段。高盛分析师在最近的一份报告中表示，他们预计2015-2018年的棚改计划不会重演，当时央行通过这个计划向经济注入大量资金，推动了房价飙升。

高盛表示，目前北京正在寻求减少经济和财政对房地产市场的依赖。

Wrigley预计，中国当局可能允许城市降低首付比例，引导抵押贷款利率下行，并在一定程度上取消购房限制。他说，不能排除央行对小城市提供融资支持（类似于当年的棚户区改造项目），但规模可能会更小。

中国央行行长易纲上周暗示提高政策灵活性，并承诺加大逆周期调节。一些分析师表示，这种措辞的转变暗示当局会推出更多宽松政策。易纲还承诺全力支持实体经济发展。

美联储本周的政策决定也可能促使中国央行降息。美联储6月份料暂停升息步伐，这将有助于缓解人民币的贬值压力。人民币兑美元今年已下跌3.6%，成为表现最差的亚洲货币之一。

麦格理集团大中华区首席经济学家胡伟俊表示，降低利率暗示北京的立场正转向提供支持，各种政策措施将朝着同一个方向迈进。

他说，消费者和企业对经济信心疲软，政策是唯一的变局者，周二降低利率发出了明确信号，即未来几个月政策将变得更具支持性，与4月以来缩减刺激政策相比有了重大转变。