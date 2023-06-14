来源：联合新闻网

作者：汤绍成

自2月份气球事件之后，美方取消了高官访问中国的计划，日前美国一些官员称，布林肯将于18日访问北京，这将是美国国务卿五年来的首访。但中国驻美大使馆则表示，中方并无有关布林肯此行的信息，只提到中国与美国进行对话持开放态度，而美国务院也未证实此一访问，确实值得关注。

在气球事件后不久，华盛顿就主张重新安排高官访中行程，总统拜登甚至曾言，美中关系即将解冻。而《华尔街日报》日前报道称，中国已与古巴达成秘密协议，在距佛罗里达州约160公里的岛上建立电子窃听设施，以便监视美国与相关各国的军事和商业信号。虽然中美古三方都称该报道不准确，但仍引起美方的忧虑。

近来由于在台海与南中国海的军事行动，美中对峙进一步恶化。日前美国参议院外交关系委员会通过《2023年保护台湾与国家韧性法案》（Taiwan Protection and National Resilience Act of 2023），内容要求美国国防部、商务部、国务院、以及其他联邦机关向国会报告，美国有什么选项，以准备应对大陆攻台，该法案将在参议院进行全院审议。而英国媒体也指出，美国、日本和台湾将共享海军无人侦察机的即时数据。再加上美方拉帮结派，有意将台海问题国际化的话术广为宣传，甚至连韩国也加入行列等等，都让北京看在眼里。

但美国中央情报局局长伯恩斯5月访问了北京，中国商务部部长王文涛上个月访问了美国，并曾与商务部长雷蒙多以及贸易谈判代表戴琪会谈，再加上安全顾问杰克沙利文也在5月初在维也纳会见了王毅。

但中国国防部长李尚福，仍拒绝了美国国防部长奥斯汀，在上周新加坡安全会议期间举行会议的请求。最近，美国国务院负责亚太地区事务的最高外交官克里滕布林克，日前曾与一名国家安全委员会高级官员一起前往北京，自然与安排布林肯访中有关。

由此可见，面对美方两面手法，北京也试图主动出击。由此更可推论，气球事件的性质，与古巴谣传的意义，都可能会有新的解释。

作者是台湾亚太综合研究院院长