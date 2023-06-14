幼儿喂药案 侯友宜只能一路挨打？

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

新北幼儿喂药案成了蓝绿攻防议题，新北长侯友宜要求副总统赖清德交代检方赶快侦办喂药案，赖清德及行政院长陈建仁合力攻侯，赖要侯尽速成立医疗团队，保护孩子健康，陈要侯能够勇于负责，积极处理。但问题是，赖清德先是“误植”市府受理时间，对于侯的主要诉求置之不理，检方又办案口风极紧，形同盖牌，侯友宜只能一路挨打？

侯友宜日前要求赖清德交代检方赶快侦办喂药案，交代检方厘清药物来源，结果引来绿营群起攻击。但本案案发至今，外界及学童家长心中最大的疑问不就是药物的来源吗？赖清德也很清楚这点，他可以呼吁检方在许可范围内公布调查进度，以解外界疑惑，这应该不过分。

但赖清德第一时间却选择释放不实的讯息，指新北市府四月就接到报案，但实情是新北市是5月15日才得知，并先知会检方，侯友宜指示跨局处专案处理，赖的说法不就是变相指控新北市府吃案？

为了澄清新北市府未吃案，市府研考会主委林丰裕还特别清查1999专线及市长信箱，确定并无相关纪录，他还说了重话，他个人不允许有隐匿或盖牌事件，“如果属实，我下台负责”。

赖清德对新北府受理报案的时间严重“误植”，但他并未进一步说明或修正，但他接着又出招，要侯友宜尽速成立医疗团队，保护孩子健康，他说这个事件的重点应该是孩子，大家想一想，如果是自己的孩子，自己的孙子，那会有多难过，应该将心比心，“侯友宜加油，一定要好好照顾小孩子”。

赖清德的话一点也没错，小孩才是这起事件的重点。但是，在赖清德提出呼吁之前，新北市府早就在做专责医院、绿色通报。侯友宜不客气的说“赖清德说的我们早就在做了”，连副总统的头衔都省掉了，可见侯的情绪确实是激动了一点，但赖清德没有搞清楚就对新北市府说三道四，修养再好的人恐怕也会受不了

至于侯友宜问赖清德的问题，今天由行政院长陈建仁出面回应，他说需要尊重司法调查的独立性，这个案件已经进入司法调查程序，尊重司法调查的结果，他希望新北市政府能够负起责任来，好好地把这件事情予以厘清，侯友宜能够勇于负责，然后积极处理。

陈建仁说得义正辞严，但我们回顾一下检方的侦办进度，新北市上月15日得知此事并先知会检方，检方5月18日执行搜索，并查扣监视器，前后约谈9人，分别交保、请回，检方并非全无掌握，但是办二十多天，外界竟无法得知案情只字片语，连药物来源都没个说法，过去检调办重大贪渎案，恐怕口风也没有这么紧，这样超级保密恐怕不是一句“侦查不公开”就可以交代过去，除了政治考量，似乎也找不到合理答案，但社会大众会看不懂吗？