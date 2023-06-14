琉球有事 中国有事？

来源：中时电子报

作者：徐宗懋

对于一些在台湾有意无意鼓动台独情绪，说什么“台日相思”的日本文化人来说，最好认识到一点，琉球也不一定属于日本，琉球只是属于暂时被美国和日本占领的状态。这些日本文化人还没有分裂中国之前，日本自己可能已经被分裂了。毛泽东所谓的礼尚往来，正是如此。

琉球问题最近有意无意地被挑起，主要是日本的一些人不断提起“台湾有事就是日本有事”，这种话就是在鼓励台独份子，就是在分裂中国。既然如此，就像好莱坞动作片演员马克·沃尔伯格在一部电影的一句话，当对手把枪指着他，他也掏出枪来说：“你以为只有你有枪吗？”二战结束后，有关中日领土问题本来已经处理清楚了，最多就留下钓鱼岛，通过外交协商，搁置争议，不必然成为双方关系的重大阻碍。

由于两岸长期对立，台独势力嚣张，让日本一些人感到有机可乘，开始对所谓台湾主权放出暧昧不清的论调，这种情况就变得复杂的。他们显然不知道，对曾经遭受日本侵略痛苦的中国人来说，日本玩弄台湾问题是道地的玩火，会将日本带进万劫不复的地步。

明治维新之前，北海道和琉球都不属于日本，后来遭到日本政府的并吞。开罗宣言以及波茨坦公告要求战败后的日本人只限于日本三岛，对于琉球问题没有明说。二战后，琉球属于美军托管，1972年美国将琉球的治权交还日本。然而，琉球人民抗拒的历史情绪始终存在。

琉球原本是独立王国，被日本军事并吞，强制同化，但琉球人始终遭遇到日本本岛人的歧视。二战时，日本在琉球遭遇到毁灭性打击后，本土就投降了，琉球几乎家家户户都有人死亡，被当成日本门前的超级大炮灰；战后又成为美军军事基地的第一线，美国霸权扩张的亚洲前线，琉球很可能再度被卷入无关自己利益的战争，再度成为最大的牺牲者，有谁会愿意扮演这种角色呢？琉球复国运动始终存在，而且随着美中冲突的升高，要求恢复琉球国并且请走美军的呼声越来越强烈。

带给琉球历史悲剧的是日本和美国，并非中国。因此，期待借用中国的力量与平衡美国和日本的琉球人情绪也不断增强。台湾那些迷恋日本殖民的人最好看清这种基本的事实。

本来，中国并没有太多关注琉球问题，但随着近年日本不断拿台湾做文章，琉球主权问题变得可以再议。日本官方和民间不断在台湾这边鼓动台独份子，帮他们加油打气，甚至提供实质的支援，台独气焰才会这么嚣张。

如果中国人也使用同样的手段来处理琉球问题，不断在琉球民间助长复国的气氛，提供实质的支援，包括必要时军事的后盾，那么琉球复国运动的进展绝对不会只是今天的情况。

中国人大概不会强调琉球属于中国，但强调琉球有权恢复自己原来的国家，琉球人拒绝美军进驻，这个意愿必须受到尊重。琉球有事就是中国有事，毫无问题，这会是未来的发展方向。

一些旅台日本文化人开始学着台独的语调，划分台湾为“清领”、“日治”、“国民党统治”等时期，那么中国人也可以清楚划分琉球的历史阶段是“王国时期”、“日本并吞时期”、“美军占领时期”，以及现存的“日本继续占领时期”。

作者资深媒体人