中美关系恶化 布林肯无解

来源：中时电子报

作者：石齐平

美国媒体盛传美国国务卿布林肯将于近日访华，若消息确实，将成为2018年以来美国访华的最高层官员，惟美国国务院和中国外交部均未确定此行。

当前的中美关系堪称是自1979年双方建交迄今40多年来前所未见的低潮，有多低，不夸张地说，已低到正接近战争边缘。上周，我曾列举了基辛格，马斯克和巴菲特3位顶尖聪明人士对台海局势的高度担忧，基辛格罕见松口，认为中美有发生冲突的可能，他还表示“台湾问题已无解”；马斯克也说，台海冲突是不可避免的，而且他不会是唯一承担后果的人，特斯拉和苹果均会卷入冲突与困境，全球经济也将受到30%程度的打击。至于股神巴菲特，已于不久前出清手中所有台积电的股票。如今，我想再多介绍一位。

掌握1240亿美元财富的对冲基金桥水创办人达利欧，最近对中国进行了两次访问，持续了约两周时间，与不同背景的人进行交谈，并参加了一系列会议，集中关注在中美关系究竟怎么了？及两国关系将怎样影响国际局势？最终总结出了这样的判断：美国和中国正处于战争边缘，并且已超出了可以谈判的能力。

达利欧做出研判的依据是：一、双方已无比接近对方的红线；二、双方都在冒着越过对方红线的风险，而采用只在迫使对方让步的边缘性政策；三、政治因素可能会导致双方在未来18个月内采取更加激进的边缘性政策。

“18个月”，这和我上篇评论中所提出的警告时间一模一样，分析的逻辑也同样是美国国会两党在明年11月美国大选前必将上演的反华恶斗，此等恶斗很容易让美方在几乎不自觉地情况下踩到或越过中方的红线，从而使目前已处于战争边缘的中美两强爆发冲突。新加坡副总理黄循财也预见到了此等危机，并以“梦游式”地走向冲突加以形容。

除了形势益趋紧张危险外，达利欧的另一观察与研判更值得关注，也即是他说的“双方已超出可以谈判的能力”。达利欧指出，目前美中两国之间任何关于重大事项的讨论已成为双方相互指责的平台。这些对话，只会加剧关系恶化而非带来改善，因此进行对话比避免对话更加糟糕。据此以观布林肯可能的访华之行，各方不宜乐观，甚至还需警惕。

对于这个一触即发的战争，达利欧建议有关方应尝试达成一些协议，以遏制可能出现的最坏情况。比如双方不会在对方领土上作战，双方不使用核武器、网络及空间武器等。当然达利欧也承认，这些约束未必一定获得遵守。

最后，如果真的爆发了冲突，会是什么样呢？达利欧的分析，最轻微的后果是给美国、中国和世界带来严重的经济危机和金融危机，一如马斯克最担忧的，更严重的后果则是军事战争。在这里，我可能有比达利欧更大的担忧，俄乌两国间的战争已把北约及一众西方国家卷入了进去，中美果真在台海爆发冲突，也很难想像冲突仅局限于中美之间，一旦连动起来，那就真的是难以想像的情况了。

作者为凤凰卫视资深评论员