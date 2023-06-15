对照“淄博烧烤”，河南洛阳官方自我剖析“汉服经济”

来源：澎湃新闻

作者：钟煜豪

“‘洛阳汉服’和‘淄博烧烤’的出圈不是偶然事件，而是深刻把握新文旅产业‘颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播’的鲜明特征，立足城市特色优势，找准产业发展‘风口’，推进文旅产业转型发展的必然结果。”

近日，微信公众号“洛阳政研与改革”刊文称，本届牡丹文化节期间，“洛阳汉服”火爆出圈，有力助推了全市文旅产业复苏。五一假期，全市接待游客636.69万人次，旅游总收入52.39亿元（人民币，9.81亿新元），较2019年分别增长98.62%和63.1%。为推动“汉服经济”持续健康发展，市委政研室进行了调研，结合淄博市发展“烧烤经济”的做法进行对比分析，提出了工作建议。

洛阳市委政研室在文中这样分析：

洛阳和淄博正是将颠覆性创意贯穿到产业转型发展全过程，用令人意想不到的新玩法、新吃法，为游客带来全新体验，赢得了市场，取得了良好效益；

洛阳和淄博找准契合处、联结点，推动汉服体验和烧烤与其他业态的跨界融合，形成新业态新服务，让游客在多样化体验中强化旅行记忆，是“洛阳汉服”和“淄博烧烤”火爆出圈的核心密码；

洛阳和淄博抓住了“Z世代”主流消费群体追求个性、愿意为兴趣买单、为体验付费的心理需求和消费需求，不断丰富消费场景，把准了“汉服小姐姐”爱美的心，抓住了年轻人的胃，引爆了消费热情；

洛阳和淄博正是顺应互联网传播规律，聚焦“Z世代”年轻群体热衷旅行内容和旅行经验分享的突出特点，抓住移动端这一主要传播平台、短视频这一主要传播载体、交互式这一主要传播方式，持续引燃传播爆点，让公众在交互传播中重新认识和定义一座城市；

洛阳和淄博政府坚持有所为有所不为，既有人情味的放宽，也有规范的收紧，在推动“汉服经济”和“烧烤经济”良性发展的同时，守住了管理的底线。

“虽然‘洛阳汉服’火爆出圈，但总体仍处于产业培育期，与新文旅产业发展需求相比，还存在不少问题与短板。”这篇文章梳理出的问题有：产业链条仍不完善、游客体验有待优化、营销手段相对单一、拉动消费还有空间以及服务保障仍需提升。

例如，系统性、连续性策划不够，话题的丰富性和主题延续性不足，敏锐捕捉热点迅速跟进、形成连续的爆点少。以内涵式传播推动持久引流的方式运用不足，相关短视频和话题多数停留于汉服换装、游玩攻略等方面，挖掘城市文化内涵、彰显文化自信、触动受众内心的深度作品比较少。激发游客和市民参与和表达的手段少，尚未形成全民营销的良好氛围。

洛阳市委政研室表示，针对“汉服经济”发展存在的问题，借鉴淄博市发展“烧烤经济”的经验做法，提出五点工作建议：打造全链条汉服产业、增强游客沉浸式体验、创新互联网引流方式、推动流量充分变现、强化产业发展保障。

例如，深化与社交媒体平台合作，不断策划推出热搜短视频和热门话题，及时回应热点话题、热门事件，实现二次传播，特别是以更有深度的作品实现内涵式传播，掀起更为持久的舆论热潮。采取短视频竞赛、直播PK、超话互动等形式，鼓励引导本地网红、游客、市民广泛参与，多视角多层次多维度进行自我内容生产创作，形成全民推介、为洛阳代言的浓厚氛围。

澎湃新闻注意到，就在6月13日晚，郑州市政府考察团到洛阳实地观摩考察洛阳市文旅文创融合、夜间经济发展、特色街区建设等工作，“洛阳汉服”就被点名。

据《洛阳日报》报道，郑州市政府考察团成员表示，近年来，洛阳抢抓文旅产业风口机遇期，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，深入挖掘隋唐、古都、牡丹等历史文化资源，创新文旅产品供给，营造新场景、培育新业态、打造新模式，持续引爆汉服热、引领国潮风，让城市出圈更出彩。

郑州市市长何雄表示，将与洛阳深化交流、互学互鉴，抢抓产业发展新风口，促进两地文旅资源共享、文创产业协同。