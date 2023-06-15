严厉打击之下，谁还在打黑土的主意？

来源：新华网

作者：马晓成、孙晓宇、武江民

中国东北地区年粮食产量占全国近四分之一，关键因素之一就是珍贵的黑土。黑土层每形成1厘米需要数百年，但是盗采却可以在顷刻间对黑土造成损坏。

“新华视点”记者近期调研发现，东北各地不断强化黑土地保护，黑土犯罪已呈现下降趋势，但高压之下仍偶有发生……

黑土犯罪呈下降趋势，案件仍偶有发生

近年来，黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等地先后出台地方性法规，为加强黑土地保护提供了法治保障。2022年黑土地保护法正式施行，标志着黑土地保护迈入法治化、规范化轨道。

“针对黑土犯罪的打击力度持续加大，黑土地保护法明确了禁止盗挖、滥挖和非法买卖黑土，保护黑土地有了‘铁齿钢牙’。从侦办案件数量看，黑土犯罪活动呈现明显下降趋势。”吉林省公安厅生态环境犯罪侦查总队环境支队负责人吴庸说。

记者采访了解到，当前黑土犯罪虽然呈现下降态势，但仍偶有发生。

今年3月初，黑龙江省公安机关根据群众举报线索，破获一起村民涉嫌贩卖黑土案件。涉案人员王某贺、高某涛、张某有被立案调查并采取刑事强制措施。

2022年3月，吉林省延边州敦化市公安局侦破一起盗挖黑土案，抓获犯罪嫌疑人11名，扣押黑土3万立方米。警方调查发现，这些被非法开采的黑土已销售至全国八个省市，涉案盗采黑土7.3万立方米，涉案金额500余万元（人民币，下同，93万新元）。

辽宁省检察院发布的《辽宁省农村土地资源（黑土地）保护检察公益诉讼白皮书》，也公布了多起相关案件。其中，朝阳北票市人民检察院办理的谢某某违法占用农用地67亩案件中，谢某某在耕地上建设厂房、办公楼、晾晒场地等用于生产、销售膨润土，破坏耕作层达20厘米以上，土地种植条件受到损坏无法耕种。

伪装清淤实施盗土，涉黑土犯罪愈加隐秘

记者从多地公安机关了解到，作为一种稀缺资源，黑土往往被盗采者以每斤30多元的价格出售，黑市成交价有的高达每斤150元。在高额利益的驱使下，涉黑土的犯罪活动近期呈现一些新变化。买卖、盗采行为也更趋于隐蔽。

为了躲避公安机关侦查，卖土商贩通常只选择和熟人打交道，买卖黑土的场所一般都隐匿在村屯。存放黑土时也尽量平铺在地面，以免被人发现，为相关部门查处买卖行为增添了难度。

“我们一方面不断强化网上情报梳理研判，对在电商平台售卖‘腐殖土’‘草炭土’‘营养土’等可疑线索及时核查，同时发挥各警种的职能优势，结合‘一村一警’工程建设，深入田间地头、村头屯尾、市场商铺、集市摊点，开展全方位、拉网式线索摸排。”敦化市公安局黄泥河派出所副所长张延东说。

此外，记者调查发现，一些犯罪分子以河道水库清淤、土地治理、生态修复等名义实施盗采。还有的以承包林地为名，将开采地点圈围后盗采黑土，蒙蔽群众、躲避公安机关打击。

“我们曾经侦办过一起案件。犯罪嫌疑人在偏僻的山区沟壑内盗采黑土，而且都是在半夜活动，给侦破工作增加了不少难度。”敦化市公安局食品药品环境犯罪侦查大队民警张志强说。

形成高压震慑

春耕过后，辽河下游万亩水田如镜，新绿已经慢慢浮现。辽宁省盘锦市双台子区陆家镇陆家村的一块田地里，推土机轰鸣声不断，正在将一条违建的田间道推平，还原为耕地。

为严厉打击黑土犯罪，辽宁省高院与省公安厅等单位会签《开展打击整治“砂霸”“矿霸”等自然资源领域黑恶犯罪专项行动实施方案》，依法严惩非法采矿、非法占用农用地等黑恶势力犯罪。

这几天，黑龙江省双鸭山市市场监管局对辖区花卉店、花卉市场、花卉种植销售基地、农贸市场进行检查，详细查验黑土（花土）进货台账等相关手续，巡察可能存在的违法线索，形成持续打击黑土犯罪的声势。

“黑龙江省正进一步落实好严格的耕地保护制度，对非农建设占用耕地耕作层实施表土剥离，采取‘长牙齿’的硬措施，严肃查处违法违规占用耕地行为。”黑龙江省自然资源厅副厅长赵景海说。

今年，吉林省公安机关连续第三年专门部署开展打击破坏黑土资源犯罪专项行动。吉林省公安机关强化与自然资源、农业农村等部门协作配合，建立了信息共享、情况互通、案件移送等工作机制。

“我们正织起‘天罗地网’，继续对黑土犯罪形成高压震慑，同时不断深化合作，利用卫星遥感技术在吉林黑土地上架设‘天眼’。”吴庸说。