卡霍夫卡水坝坍塌是谁造成的？

来源：联合报

作者：高永光

乌克兰第聂伯河上最大的卡霍夫卡水坝，在6月6日突然被破坏而崩塌，造成洪水淹没水库下游约230平方英哩的区域，估计约有2万5000人受到影响。

俄罗斯控制卡霍夫卡水坝左方，乌克兰则掌控右方，双方相互指责是对方破坏的。

这次水坝坍塌，不同于北溪天然气管被炸，当时有众多迹象显示似有美国、英国及挪威的力量介入。这次水坝被破坏，目前没有任何评论或报道，提到非俄乌双方的境外势力介入。而且，也没有尝试去找出是否有被爆破的技术或炸药，而据此来研判是否为俄、乌或哪一个国家可能干下此事。

其实从战术观点上来看，水库崩塌对俄、乌哪方比较有利？大概可以判定是谁干的。

从乌克兰的角度来看，因为乌军已经准备在初夏进行大反攻，水库崩塌，洪水淹没水库以下的大部分第聂伯河域周边，造成部队移动，特别是武装车辆的渡河反攻，水库被破坏，大反攻被阻，当然是俄罗斯的战术运用。

从俄罗斯的角度来看，俄罗斯从顿内茨克已占领地区，一路往西南延伸经札波罗热（含核电厂），再经过卡霍夫卡，往下延伸到赫尔松，布置了长达1000公里的防线，就是为了对付乌克兰的反攻。大部分防线后，都还有三道的防守线，以及号称“龙齿”（dragon teeth）的壕沟，当乌军反攻时，会受到俄军来自四面八方的反击。

因此，水坝崩塌致洪水泛滥，也可能破坏俄方的防线，据此乌克兰也可能破坏水库。

当然，如果从延宕乌军大反攻来看，现下确实已经多少达到效果。乌克兰从6月6日到现在，除了忙着救灾，能够做到的反攻，十分有限。尤其原先宣称大反攻要采取的“定型化作业”（shaped operation），针对俄罗斯乌东占领区的军事据点、重要设施，进行长程火炮的攻击，受到洪水的影响，已经宣称现在先是“作业沉默”（operation silence）。从这个角度来看，俄罗斯破坏水库似有其战术利益。

当然，如果是俄罗斯破坏水库，也必须谨慎处理及付出水库破坏后，它的代价。那就是，水库原提供扎波罗热核电厂冷却水，有可能会不足，导致核电厂发生灾害；以及水库对赫尔松地区，及克里米亚半岛供水的减少。

俄乌战争初始，俄罗斯采用“大军压境”战略，轻忽乌克兰的反抗意志，以及西方列国的军事援助，导致极大损失，除了伤亡惨重，士气低落，将领内讧严重，雇佣军及正规军冲突频仍，亟需时间校正自己的战略、战术。同时军备上的损失，迫使俄罗斯必须把上世纪50年代武器库中的武器，整修后送去战场使用。争取时间，对俄罗斯在应付乌克兰大反攻是需要的。

同样地，在俄罗斯攻下巴赫姆特后，由于该城市向西是一片平原，有利于攻下顿内茨克首府，进而吞下整个顿内茨克州，乌克兰也有些焦虑。水库崩塌后，乌克兰发动数次向巴赫姆特的反反攻，也反应了乌克兰的焦虑。

加上俄罗斯需要时间，加强其对乌克兰无人机攻击的制空反制，及准备更精准及威力更大的滑翔飞弹。而乌克兰在巴赫姆特城失去后，西方快速增援的长程火炮及先进坦克的熟悉，也需要多一点时间，才能发动大反攻。

从争取时间的战术上来看，也许俄、乌双方都有动机使水库崩塌而致洪水泛滥。

国际关系上研究战争有很多矛盾的理论，一说战争是理性计算的结果，因为发动战争的一方，是经过理性计算可以打赢对方，因而发动战争。但也有另一种说法，即战争是为了利益，不理性的误算而发生的。

俄乌战争打到现在，卡霍夫卡水坝的破坏，对双方似乎都是赛局理论（game theory）上，可接受的理性抉择（rational choice）。

但如果乌军大反攻之下，若普京大帝在防线溃败时，认为炸毁扎波罗热核电厂，也是不得已理性的赛局抉择，引发一场核辐射外泄的人类浩劫，令人担忧啊！