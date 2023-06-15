中阿关系不断深化 美国忧心忡忡

来源：德国之声

作者：尼克·马丁（Nik Martin）

中国与阿拉伯在“中阿合作论坛”召开首日签署了100亿美元（134亿新元）投资协议，涵盖采矿、技术和可再生能源等领域。华盛顿对于北京与美国最紧密的中东盟国的关系不断加深感到不安。

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本周在沙特首都利雅得举行的中阿商业合作论坛，短短两日间便显现出中东权力平衡发生变化的迹象。论坛首日，中国和阿拉伯宣布了价值100亿美元的投资协议。

沙特通讯社（SPA）报道称，双方在技术、可再生能源、农业、房地产、矿业、旅游和医疗等多个领域签署了30项协议。

报道形容中阿合作论坛第10届企业家大会是来自超过26个国家约3500名商业领袖、创新者和决策者云集的大型聚会，其中包括史上最大规模的中国代表团。

迄今为止，沙特阿拉伯一直是美国在中东地区的主要合作伙伴，而这些新近与中国达成的交易再度证明美国在该地区影响力减弱。

三个月之前，中国促成长期敌对的沙特和伊朗达成和解。

电动汽车合作

在新的中沙投资资金中，逾半数资金将用于让中国电动车制造商华人运通（Human Horizons）在沙特建立新的汽车生产线。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子（Prince Abdulaziz bin Salman）对中国代表表示：“我们不必与中国竞争，而是要与中国合作。”

他淡化了西方对北京和利雅得之间日益紧密关系的猜疑称：“我实际上忽略了这一点，因为作为商人，你会去抓住到来的机会。”

数天前，美国国务卿布林肯对沙特外交大臣表示，华盛顿没有强迫沙特在美中之间选边站。

沙特领导层曾表示希望避免零和游戏，这意指美中之间的地缘政治竞争。一些分析人士认为，沙特可以利用这种竞争为自己谋求利益。

美国国家战争学院国际安全研究副教授瑞黎明（Dr. Dawn C. Murphy）对德国之声表示：“中国的影响力给与中东国家更多与美国讨价还价的余地。”

“但我不认为这些国家期望中国会提供与美国相同的安全保障……这确实是一种经济和政治存在。”

从能源贸易到2030愿景

由于中国对沙特石油的强烈需求，中沙两国几十年来一直保持着强而有力的经济联系。根据沙特政府数据，2022年两国之间的贸易价值超过1060亿美元，比前一年增长30%。相比之下，美国和沙特的贸易额为550亿美元。

中国从中东进口一半的石油，是沙特阿拉伯和伊朗的最大石油买家。如今沙特正试图通过2030年愿景计划实现能源生产以外的经济多元化，中国企业将受益于从该国取得的巨额基础设施合同。

由中国铁建建造的麦加轻轨系统让数十万朝圣者能在圣城内穿梭。这条长18公里的线路设有九个车站，是中国公司在中东建造的第一条线路。

在其他正在进行的交易中，一家中国建筑公司赢得了建造一条28公里高速铁路隧道的合同，该隧道通往沙特正在红海上建设的智慧城市“新未来城”（NEOM）。

一些中东国家已签署了与中国“一带一路 ”倡议相关的基础设施项目。该倡议又被称为新丝绸之路，旨在促进亚洲与世界其他地区的贸易。

伊朗沙特和解：一个转折点

今年3月，在沙特与伊朗断交关系七年后，中国出人意料地促成了沙特和伊朗的和解。这显示出中国在中东日益增长的影响力。

敌对关系的终结还推动沙特阿拉伯与叙利亚恢复了关系，美国对此则提出批评。

更令美国感到尴尬的是，巴勒斯坦领导人阿巴斯目前正在北京访问。此前中国表示愿意帮助促进以色列和巴勒斯坦之间长期处于僵局的和平谈判。

2018年，美国居民、持不同政见的沙特流亡记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内被杀害后，美沙关系恶化。

随着美国总统拜登于2021年初上任，双边关系进一步恶化。拜登政府发布了一份美国情报评估报告称，沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼（Mohammed bin Salman）批准了对卡舒吉的杀害，但沙特王储予以否认。

其他争议还包括沙特干涉也门冲突、人权问题和油价等。

金砖国家竞争、去美元化的呼声

随着沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、巴林和伊朗准备加入金砖国家，美国在该地区面临进一步竞争。目前的金砖成员国包括中国、俄罗斯、印度、巴西和南非。

西方因莫斯科入侵乌克兰而对俄罗斯实施的制裁，包括冻结俄罗斯中央银行约3000亿美元的外汇储备，许多富裕的非西方国家因此开始减少对美元和美国银行体系的依赖。

金砖国家已经建立了自己的SWIFT银行支付系统，目前正考虑替代货币。

与此同时，沙特领导人也表示愿意接受北京以人民币支付石油费用。

尽管许多分析人士认为这一举措将进一步削弱美国的霸权地位，但美国国家战争学院的瑞黎明淡化了此事的分量，原因是人民币不能与国际货币自由兑换。 她告诉德国之声：“由于中沙之间的贸易相对平衡且规模庞大……他们没有那么多风险，这向中国传递了一个积极信息，即沙特阿拉伯更广泛地重视这种关系。”