不知通胀和经济谁先倒下 投资者闻加息色变

来源：彭博社

作者：Craig Stirling、Alice Atkins、James Hirai

当美欧央行频频暗示还要进行一轮加息时，对经济的担忧如阴云笼罩在投资者心头。

美联储主席鲍威尔暗示可能还会加息50基点，欧洲央行行长拉加德说“很有可能”再升息25基点。这一周发生的诸多央行大事件让金融市场开始仔细考量货币政策不断收紧可能造成的经济成本。

对于美联储能让美国经济躲过衰退一事，投资者似乎颇为怀疑。10年期美国和德国国债收益率均远低于2年期国债。周四收益率曲线倒挂程度直追3月初水平，当时正是美国地区银行危机搅动全球金融市场的前夕。

人们担心央行行长们抗通胀的热情会压垮经济，并在物价上涨压力崩溃时被迫进行政策急转弯。

欧洲央行对这种危险再清楚不过，本世纪该行曾两次中止升息，后来都被认为是错误的政策行动。还有一个让人警醒的信号，那就是周四新西兰宣布去年第四季度GDP和今年第一季度GDP连续萎缩。而新西兰正是最早实施加息的国家之一。

“中央银行现在似乎认为，即使经济正在走软或已经陷入衰退，加息仍是有道理的，” GAM Investments的投资总监Charles Hepworth表示。“政策失误很可能是他们始料未及的。”

面对通胀压力，本月再度出现的货币紧缩需求感染了全球央行。 上周加拿大和澳大利亚都出人意料的宣布加息。周四澳大利亚的债券收益率曲线出现自金融危机以来首次倒挂。

周三美联储虽然兑现了某些官员做出的暂不加息承诺，但向投资者暗示今年还会进行两次幅度25基点的加息。其中一次可能最早出现在7月份。

第二天拉加德也说欧洲央行“很有可能”还要加息，尽管一周前的数据显示欧元区已经陷入了轻微的经济衰退。

鉴于这些言论，货币市场交易员预计美联储最高会将利率提高至近5.5%，为本世纪之初以来的最高水平。对于欧洲央行，他们预计到10月份利率有50%可能性在4%水平见顶。

富达国际全球宏观经济学家Anna Stupnytska表示，“我们认为3.75%的利率峰值预测存在上调可能”。

与此同时，经历了持续到第一季度的经济衰退， 欧元区出现经济低迷迹象。拉加德表示，经济增长已经陷入停滞，短期内仍将疲软。

虽然拉加德也意识到之前几次加息已经影响到融资环境并逐步渗透入经济，但她依然提醒称，薪资压力正在日益给通胀加温。