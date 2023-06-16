侯友宜再拖泥带水会拖累蓝营选情

来源：台湾《联合报》

联合报社论

国民党去年底九合一选举大胜的气势，经过短短半年的消耗，如今已磨损大半。其中主要问题在，党中央征召侯友宜参加总统大选后，参与初选的郭台铭并未实践归队的承诺，而侯友宜的表现也远不如预期，在在打乱蓝营全盘部署节奏。最近民进党连续爆出性骚扰事件，使得形象重创；与此同时，侯友宜处理新北市幼儿园的“喂药”疑云则拖泥带水，无法明快厘清案情和责任，失分却更严重。

从侯友宜最近的几次应对，无论是与青年学生的对谈，或是回应外界对喂药风波的质疑，皆可看出其团队手脚紊乱，无法有效应对社会期待。因此，原可迅速厘清的疑点，却一直受到错误讯息牵引，或陷在自己的经验窠臼中，提不出有力的答复。这类事件三番两次上演，必然在民众心中投下阴影，认为侯团队的才干不足，甚至怀疑侯友宜本人的行政能力和用人能力。这样的印象一旦成形，要再改变就极困难。

之所以演成这般境地，与侯友宜本人的因循及固执恐怕难脱关系。侯友宜获得提名后，外界一再建议他必须立即扩大竞选团队，纳入更多人才。一则，是为了扩充其政见和视野做准备，让选民看到他的领导高度和格局；二则，可协助他应付四面八方而来的刀光剑影，帮他清理战场；三则，使党中央可以兼顾总统选战与立委选战的连动，在两个战场彼此支应、互相造势，以形成更大的气候。

令人遗憾的是，侯友宜及其团队却固执己见，既不接受党中央的战略建议及人马支援，在日常应对上也紧闭门户，不让其他蓝营同志了解详情。如此一来，国民党内跨区立委或议员即便怀抱着满腔热情，也不得其门而入，不知如何声援。不少民众或许以为，国民党内同志都在隔岸观火，看侯友宜的好戏；殊不知，侯友宜团队的自我感觉良好，不改“不沾锅”性格，将自己同志拒斥在外，才是这场选战打得一路滑坡的症结所在。

侯友宜被提名后，他的民调已两度下滑，在若干媒体的民调甚至跌至第三，落后柯文哲。此一趋势，都是一次次事件的积累：侯友宜和党中央迟迟无法合作，彼此互推责任，留下蓝军不团结印象。如果侯友宜无法意识到自己的问题和短处，不及时改变自己的选战模式，继续如此毫无章法的战法，势必对蓝营立委选情造成严重的拖累。试想，作为总统候选人，若连自己的党内同志都无法信任及整合，要如何让选民相信他能够统领国家？

这种拖泥带水的情况，党主席朱立伦当然也难辞其咎。当初他将郭董引入初选战局，最后却无法让对方信守君子协定，反而使党内挺侯、挺郭派彼此争斗，他难卸处理不周之责。其后，对于党内的杂音不断，以及侯阵营的故步自封，朱立伦也未以主席身份善加调解处理，反而以旁观之姿坐视情势恶化。近日，国民党内有人呼吁朱立伦“交出兵权”，让侯友宜主导选战节奏。但以目前侯团队的跌跌撞撞表现，连处理新北事务都力有未逮，要“主导选战节奏”恐是奢谈，情势恐愈形恶化。

于今之计，侯友宜必须敞开心胸，重新组建一支战力、视野、敏感度俱足的选战团队。这点，没有党中央及同志的协助，不可能成其事。他须先证明自己能善用党内人才、有能力解决问题，才能向社会证明自己是能用人、会做事的领袖。也唯有如此，他才能使蓝营始终未消的“换侯”声音熄灭。侯友宜最大的敌人，不是党内外人士的不友善，而是他自己的开放不足。