国民党别重蹈“换柱”错误

来源：中时电子报

作者：范扬杰

在侯友宜于三脚督的民调不能领先，加上新北幼儿园喂药风波，以致传有蓝营基层酝酿将在下月的国民党全代会中“换侯”。国民党征召提名总统参选人侯友宜，真的有这么差？必须要“换侯”吗？难道，“换侯”后的某某人再重新起跑，就能够保证赢得2024总统大选吗？

据本民调中心显示，国民党总统参选人侯友宜的民调，并没有那么差。现在的民进党赖清德民调、民众党柯文哲民调之所以较高；原因之一是：赖清德与柯文哲两人较侯友宜早起跑，甚至赖清德37%的民调支持度，应该是已经到顶了。

侯友宜市长是神探出身，个性不是大鸣大放，而是帷幄缜密运作后成功出击的性格，何况，侯友宜从被国民党中央征召参选到现在，也才经过一个月余，其实不必太着急。

再说，所有支持国民党力挺侯友宜的群众，应该不能忘记当初“换柱”后的惨败，实在不能让错误的历史重演。如果“换侯”以致民进党捡到便宜而延续执政，那就是一场惨剧。国民党党产归零、国民党党营事营收归民进党政府所有、国民党的党支票被扣押，几乎是被抄家灭门，难道都忘了吗？

倘若，“换侯”招致2024大选败选，国民党将无法重返执政、国会也不能过半，除了国民党可能缩编成为一中小型政党，再无能力有效监督制衡民进党之外，台湾或将成为美国消耗中国大陆国力的弃子，沦为乌克兰第二。试问：这是大家要的未来吗？

事实上，相较白皮绿骨的柯文哲、台独金孙赖清德，国民党总统参选人侯友宜，没有意识形态的包袱、政治性格最稳定，以及政治野心也最为节制，侯友宜经历过生离死别却没有形于色，始终给人真诚实在的印象。侯友宜是最值得台湾民众放心及安心而相挺的领导人人选。

作者现为卓越大数据民调中心总监