布林肯访问北京的筹码

来源：中时电子报

作者：苏泳霖

延宕半年的美国国务卿布林肯访问中国大陆之行，终于要在6月18日至19日展开。不出意外，无论是北京还是华府，都表示不必高估此行的意义。换言之，美中竞争大于合作、冲突风险四伏的基本格局并未改变。不过，对美中而言，布林肯此行是双方不得不完成的政治任务。

之所以说“不得不完成的政治任务”，是因为今年9月印度新德里即将举行G20峰会、11月美国旧金山将举行APEC峰会。如果说美中领袖在9月新德里G20还可以像不久前香格里拉对话会上双方防长那样王不见王的话，11月旧金山APEC将是习近平时隔六年的首次美国之旅。无论如何，拜登基于待客之道也要单独会见习近平，这就产生了美中双方必须为11月“拜习会”展开筹备的紧迫感。

其实在去年峇厘岛“拜习会”后，美中高层都有意为之前的执拗画上一个句点，让2023年成为双方“再接触”之年，这才有今年2月原计划的布林肯访中行，因为这是写入“拜习会”文件的既定安排。然而，由于美中全球性冲突已经形成结构，再加上当时气球事件的触发，中国大陆外交部长秦刚在14日与布林肯通话中所说的“年初以来中美关系遭遇新的困难和挑战”，正是形容今年2月至5月初的情形。

不过，美中元首峰会成果，双方总是要落实。真正打开局面、重启双方恢复互动的节点，是5月上旬中共中央外事办主任王毅与白宫国安顾问沙利文在维也纳的8小时会晤。此后才有美国中情局局长访中、大陆商务部长访美，以及亚太事务助理国务卿康达的访中。至于香格里拉对话会前后，美中机舰在南中国海、台海的摩擦以及双方防长会晤破局，只不过是一段插曲，并不会影响双方恢复高层接触的进度。

很多人都注意到，布林肯访中是美方借由传媒先释出消息，中方则直到布林肯与秦刚通电话之后才证实，而且还是用了“经双方商定”而非“应邀”的措辞。的确在目前美中气氛之下，北京绝无可能发出邀请，只能透过通电话来为布林肯访中做铺排、找理由。同样，布林肯访中后，秦刚访美也将进行安排，关键是看双方是否做好9月拜习在印度先行简单会晤，再在11月正式会谈的准备。

布林肯访中之前，美方释出三个敏感讯息：一是美媒揭露北京在古巴部署情搜设施；二是美方称未确定邀请受制裁的香港特首李家超参加APEC会议；三是AIT主席罗森柏格和台北办事处处长孙晓雅接连对台湾总统选举表态。基本可以确定，这三项议题将是布林肯想在北京得到“答案”或“承诺”的重要筹码。

有趣的是，美方近期并未释出APEC有意邀请蔡英文作为“中华台北”领袖出席的任何暗示，想必选前赖清德利用出访中南美友邦过境美国的可能性，或许也要被北京和华府“搓”掉了。

作者为智库研究员