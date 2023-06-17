习近平今年在北京会见的第一位美国朋友

来源：香港01

中国国家主席习近平周五（6月16日）在北京会见盖茨，并表示“你是我今年在北京会见的第一位美国朋友”。

自中国内地年初对外开放，苹果库克、特斯拉马斯克等美国企业家已经访华，但都没有获习近平接见。库克3月出席中国发展高层论坛，与商务部部长王文涛会晤。马斯克5月30日在北京，则由国务委员兼外长秦刚接见。至于英资怡和的主席班哲明凯瑟克，6月1日访华时则由国家副主席、前政治局常委韩正接见。

有指马斯克访京获高规格接待，但事实上，例如他2017年至2019年访问北京，分别由汪洋、王岐山和李克强接见，都是政治局常委（或前常委）级别人物，较此次的外长秦刚更高。另一方面，盖茨2018年访京，与时任外长王毅会面，2019年则与习近平夫人彭丽媛讨论扶贫和医疗卫生。此次盖茨能成为习近平会见的第一位美国朋友，或多或少反映北京用意。

以“去风险化”为名的“脱钩”不可行

从三场接待外资的官方公布可见，秦刚、韩正和习近平同样强调了中国式现代化推进民族复兴。对于马斯克和盖茨，秦刚和习近平都谈到了中美关系。前者提到要相互尊重、和平共处、合作共赢，后者则说“中美关系的基础在民间”，“希望两个人民友好下去”。

另外，对于马斯克和凯瑟克，秦刚和韩正都提到了中国市场对外开放，欢迎外资和跨国企业。盖茨的身份由于是盖茨基金会主席，内容就不涉及市场和营商，而是应对气候变化、抗击疫情。

当中一句“中方愿同世界各国开展广泛科技创新合作”，尤其值得留意。盖茨作为微软创办人，他搞基金会，当然是用科技创新来解决社会问题。但目前正值美国对中国的科技打压，限制输出高端技术，美国如果希望一方面阻止中国科技发展，另一方面又想在气候、环境等问题上合作，自然显得不切实际。

就正如韩正对凯瑟克也提到，中国致力维护全球产业链供应链稳定畅通。美国即使不说“脱钩”，但“去风险化”政策同样会破坏产业链和供应链的稳定性，对于跨国企业没有好处。

自从秦刚5月8日会见美国驻华大使伯恩斯之后，王毅与沙利文、王文涛与雷蒙多的会晤先后促成，国务卿布林肯更访华在即。中美政府高层恢复正式交流，但北京与外资企业家的会晤公布已经预告了问题关键。布林肯会否与习近平见面，官方公布将会有什么内容，未来几天就是焦点。