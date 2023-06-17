处理性骚扰 蓝绿两样情

来源：台湾中时新闻网

作者：高源流

台湾蓝绿分裂，你死我活的斗争了几十年，几乎看不到双方政治人物能有什么共识或共通性。没想到，这阵子透过性骚扰事件的连环爆，才发现台湾不分蓝绿，不分党派，不分行业和阶层，都有不尊重异性，欠缺性别平等认识的低劣共通性。

说蓝绿在性骚扰有共通性，指的应该是蓝绿政治人物在和异性相处及往来时，有思想不纯正、理智难压欲火、嘴欠、手脚不规矩等等毛病的共通性。而这些毛病纯属个人行为举止及品行的问题。

比较值得重视的是，蓝绿阵营在面对及处理性骚扰等侵犯异性事件时，没有共通性，没有共识，还是维持“合宜的”蓝绿分裂状况。绿营屡传包庇性骚扰案，不尊重性骚被害人的事件；而蓝营则是不分敌我，一体照批。

说到性骚扰，或者性侵犯的行为，本身没有政治颜色。绿的政治人物会犯，蓝的也同样会有。我们社会今天谴责民进党的，不是指犯性骚扰的都是民进党政治人物，也不是认为犯性骚扰的绿营政治人物比较多，而是指责民进党在处理自己党工投诉受到性骚扰时的消极处理态度。

我们来看民进党是怎么处理性骚扰事件的。民进党一名女性前党工爆料，过去在办理专案期间遭合作导演“辉哥”性骚扰，时任妇女部主任许嘉恬不仅未妥善处理，还反问“为何不跳车”、“你怎不叫出来”。

无独有偶，又有民进党一名女性前党工指控遭同事性骚扰，向时任青年部主任的蔡沐霖反映后，蔡不仅隐蔽性平事件、包庇加害者，还以影响部门气氛为由逼受害者道歉，之后更是言行霸凌辱骂，甚至惊动高层。

民进党妇女部主任许嘉恬在接到党工投诉时，如果还真的反问被性骚扰的女党工“为何不跳车”、“你怎不叫出来”等等的话，这等于是在面对一件性骚扰，或者性侵犯事件时，批评或责怪受害人，为什么穿衣服这么露、为什么举手投足这么性感，引人遐想，惹来祸端，给被害人二次伤害。

从这两件性骚扰个案可以很清楚看到，民进党内已经不是只有一个人不懂得尊重异性，也不是只有一个人不知道台湾有一部《性骚扰防治法》，而是民进党内不分男女，普遍存在这种无视、容许，甚至包庇性骚扰行为的党公职人员。这是很可怕的现象。尤其民进党还是一个全面执政的政党。

和过往一样，民进党在面对社会谴责时，在鞠躬道歉之外，就把他们犯错的责任归咎于法律的规定不足，立即由行政院长陈建仁说会尽快把《性别工作平等法》、《性别平等教育法》与《性骚扰防治法》等“性平三法”的修正案送进立法院审议，避免任何伤害再发生，让每个受到伤害的人都能被安全的保护。

这就是民进党——包庇性骚扰不是民进党的错，而是法律的错。可是只要稍为检视性平三法的内容，可以确定，民进党高层党工只要照著现行规定去处理党工投诉被性骚扰事件，就已经足够了。

孟子有句名言“徒法不能以自行”，说的就是法令规定不会行动，必须要有人去执行才会生效。现有性平三法对于有人投诉受到性骚扰等事件，都有详细规定接案、组专案审查会及保护受害人等的依法处理机制。

民进党今天出的问题，是党部的人在思想上、行为上包庇性骚扰案，不照性平三法的规定保护性骚受害人，而不是性平三法规定有所不足。民进党莫要本末倒置，欺骗选民。

（作者为台湾资深媒体人）