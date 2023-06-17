侯友宜逆转胜的关键密码

来源：台湾中时新闻网

作者：钮则勋

近日有民调指出，侯友宜与国民党的支持度双双滑落至第三，被柯文哲与民众党反超，观察最近的选情发展，可发现有其脉络可循。一是侯友宜的政策论述还不够细腻，而且团队战力尚无法展现；二是最近的新北幼儿园喂药案，新北市府最初仅以行政逻辑回应，结果被绿军主导了媒体风向，扩大攻击面；第三则是国民党内仍呈分歧态势，党部、中央及地方民代及党内各势力仍无法整合，侯团队势单力薄，以致连蓝军基本盘都守不住。

目前侯友宜内外交迫，外有绿营不断攻击幼儿园喂药案、不断放出“换侯”阴谋论，甚至社群上已出现“罢侯”行动，可见绿营已火力全开，想把侯打到老三不得翻身。而对内，郭台铭未实现承诺支持侯，部分韩粉也未归队，甚至还有立委参选人已经急着想“跳船”，党内团结的老问题非常严重。这些都亟待解决。

要解决眼前民调落后的问题，侯友宜逆转选情的关键密码应该是“从人着手”。

首先，是侯团队与党中央的对接及合作，应尽快扩大作战能量。侯友宜与朱立伦应跳脱权力与利益的羁绊、进行绵密的协调，毕竟其二人整合至为关键，候选人与党主席现今已是利益共同体，侯若无法胜选，朱势必得下台，侯与朱若不能敞开心胸，无法彼此充分信任的话，要去整合郭台铭、韩国瑜等大咖谈何容易？而只要侯朱能够建立默契，党中央与侯团队的对接才能缩短磨合进程。

侯朱取得默契后，后续会较容易分工促成郭台铭、韩国瑜及其支持者的归队。特别是郭的问题更为难解，毕竟提名阶段朱和郭互动过程中传出许多流言蜚语，是郭不满国民党的主因，故相对于侯，朱在这方面应施更多的力朱若能让郭释怀，侯要接续拜访寻求支持，可能性才高。

至于韩国瑜的部分，侯就应该担起重任，因为韩粉对侯早有质疑，且侯韩至今仍未公开见面，韩也未公开站台挺侯，部分韩粉又怒气未消，竞争对手就容易见缝插针来打击蓝营士气。基于此，侯若能在对韩关系上再下功夫，以韩直率的个性，与侯合体应可以预期，毕竟此时侯友宜很需要大咖的力挺来拉抬选情，如此也才能激活地方组织，按捺住立委候选人不安的情绪。

而竞选总部主委也是关键角色，既然前立法院长王金平已出面号召现任及卸任蓝委组织后援会挺侯，侯其实也应该说服台中市长卢秀燕担任竞总主委，毕竟卢的政治能量强、政绩显著，又是党内最强女力，若能担任具战略高度且具象征意义的主委，除了能创造与侯“强强联手”、相互拉抬的声势外，也能以中壮接班的意象诉求中间、年轻与妇女选票，与侯形成互补。

国民党历经7年在野的艰难处境，如今大选在即，竟然还如一盘散沙，难怪政党支持度不断下滑。作为“最强母鸡”的侯友宜和“总教练”的朱立伦责无旁贷，只有先稳住党内大咖，才能强化国民党的团力；侯也必须再持续深化政策论述能力；再加上党中央的组织体系及民代们的地方动员，全面进行战略整合，才能倒吃甘蔗，稳住蓝军。

（作者为中国文化大学广告学系专任教授兼系主任）