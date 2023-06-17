日本核废水排放入海——保证不如保险

来源：台湾联合报

作者：张竞

日本福岛第一核电厂在2011年311震灾应变处理过程中，所产生核污染废水，最近随着东京电力控股株式会社所兴建之海底排放隧道竣工，东京电力显然预备在近期内，将目前暂时收存于储存槽内，数量至少高达135万吨之高浓度核废水排放入海，因此引起周边国家严重抗议。

对比北京与首尔，台湾显然应对此事立场不够坚定态度亦欠积极，不但对日交涉并未受到东京当局善意回应，日本政府甚至还不断刻意政治操作，对外宣称已经敦请联合国国际原子能总署专家协助检验，东京电力更声称福岛核废水经过处理，相关放射性物质浓度业已降低至相对安全程度。

针对此种状况，平心而论，首先只要未曾邀请台湾核能安全专家参与核废水安全检验作业，台湾政府就应坚持立场，不可胡乱听信日本政府或是东京电力单方面说辞或是任何保证。其次若无具有公信力之国际组织，特别是联合国国际原子能总署，提出专业检验认证背书。台湾更应对东京将高浓度核废水排放入海提出抗议，甚至要抵制进口日本相关可能受到影响之农渔产品，以维护民众健康。

吾人必须认识到，核废水排放入海是会威胁到多项海洋经济活动，具体扼杀海洋产业生机，此种不负责任地将本身问题转嫁于全球共有之公共财，假若不采取积极回应坚定表态具体应对措施，不仅是罔顾国家利益与民众生计，其实更会让日本社会视台湾为可欺凌之软脚虾，绝对不可能让东京尊重台方立场。

其实对于如何驳斥东京针对核废水排放入海安全性，单方面所提出各项保证，最为有效之应对质疑手段，其实就应要求日本政府承诺，针对各方面所提出影响海洋生态疑虑，以及海洋产业在核污染废水排放入海后，所可能产生营运风险，再加上海洋周边聚落社群所将面临之健康与公共卫生威胁，其应负责安排日本保险业者提出各项保险商品，并且以负责任态度为可能受到冲击国家，主动支付保险费用，此外尚须在万一必须理赔时，负责支持各个保险业者，承担最后清偿所有保险理赔金责任。

说实在话，为能安定人心化解各方疑虑，不论东京政府当局提出任何保证，绝对是比不上能够展现真心诚意以及确实信心，并且在真正产生风险造成伤害时，可以具体拿得出真金白银进行理赔之保险契约。

为何要透过要求日本政府督导日本保险业者提供保险商品，以便证明将核废水排放入海，确实是具备足够安全系数，不会产生破坏海洋生态，摧毁海洋产业以及伤害海洋周边社会群体健康之风险呢？此因最注重风险控管与评估计算者，还会有谁比得上保险业者设计保险产品时，所必须经过精算理赔金额与保费额度之标准程序呢？

假若日本政府与东京电力所再三保证，将核污染废水排放入海已经能够达到相当安全标准，不会对海洋生态、海洋产业与海岸周边地带社会群体产生负面伤害，那就自然会有保险业者愿意出面设计保险商品，并且藉此创造保险收益。但假若保险业者认为必须承担极高理赔风险，自然就会拒绝承作此等保险业务，或是提供任何保险商品，要不然就算是提供保险商品，其契约条件—特别是保费与理赔金额间之配比，其实就可以显现出核污染废水排放入海后，究竟会对人类社会产生何种程度风险。

所以日本政府要是真有诚意，就应当主动提供周边国家此等保险机制，并且用其国家财力与承诺负其最后理赔清偿责任，支持日本保险业者出面承作此等业务，以保险机制保证理赔替代任何空泛承诺，会远比提供民间社会群众，让其所难以理解之科学检验数据，更加令人信服。但从另个角度来看，要是连日本保险业者都不愿蹚这浑水，若东京仍然执意要将核污染废水排放入海，请问如何能够取信国际社会？

（作者为台湾中华战略学会资深研究员）