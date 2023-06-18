侯友宜民调想翻转 先止血再改变

来源：联合新闻网

作者：刘宗夏

新北市长侯友宜能否走过低谷破底翻身？侯最近一个月受到利空夹击，民调自然不好看，除了幼儿园喂药风波需要善后处理好赶紧止血，用证据说话，打破民进党政府许多政治操作和谣言，还要勇敢面对自己支持度上不去的关键因素，做出清楚断然的应对，那这段时间的挫折，就有机会成为未来起飞的养分。

从民调结构来看，可以很清楚看到侯友宜的弱点，就是无法凝聚泛蓝选民，还有年轻人支持度偏低，这两样是侯友宜自己的责任，必须自己扛起来，做出改变，而且也是绝对可以改变的。

无法凝聚蓝军的原因就是一直在逃避面对“九二共识、一中各表”，虽然没有否定，却也没清楚定位。回到一中框架是中共的底线，一中各表又能维持台湾尊严，对于打出要恢复两岸对话的侯友宜来说，是既能凝聚蓝军人心，也可以当武器挥向民进党的好议题，不会运用，自己要检讨。

年轻人支持度偏低，在于侯习惯说话打太极的模式，年轻人觉得无趣，印象分数已经成形，该如何破解？就要从年轻人最在乎的“分配不均”还有“贫富差距”切入，年轻人觉得蓝绿都不好，柯文哲讲话直白又有趣，还有清廉的印象又很会还钱，所以网络声量高。

不过柯文哲虽然在印象分数上优势明显，但在许多政策也没有明确的解决方法，像台湾到底该怎么让产业均衡发展，改善贫富不均？侯友宜应该要利用自己可以掌握的资源，赶紧成立产业财经团队，研究该怎么改善产业发展不均还有低薪的问题。

这些议题是年轻人相当重视的。若能端出实质的解决方案，相信就能打破年轻人对侯友宜印象分数不佳的困境，当然，这个解方不可能一步到位，过程中也免不了调整跟试错，但是要让年轻人感受到侯的决心跟执行力，须有明确的说法和方向。

又由于年轻人相当重视，切忌只讲一些理论和打高空，绝对不能够只有美丽的包装却没有内容，一定要准备好再出手。因为牵涉到产业需要相当的专业，如果团队研究出来一个解决方案，最好能够用浅显易懂的方式先让侯友宜了解，侯再深入浅出的讲给一般大众听。

如果让年轻人感受到决心跟诚意，侯的年轻人支持度必然会大幅增加，打破原有印象分数不佳的劣势。把两岸政策说清楚让蓝军回流，去解决年轻人最重视的分配不均难题，把原本选票结构的劣势变成优势，这样必能打破坊间流传的“四三三”结构赖清德稳当选的旧框架。

侯友宜要带领蓝军重回执政，要用实质的政策来说服人民选你是值得的。

作者是金融分析者