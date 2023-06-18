台总统参选人须具备避战的能力

来源：联合新闻网

作者：赵建民

近来台海紧张更上层楼，继去年八月解放军围台军演后，今年四月的演习创造了台海巡检新词藻。最近，解放军演练突破台海和宫古海峡的钳形攻势；美舰通过台海时，遭解放军军舰狙击式拦截；蔡英文至南部战管中心，用战管麦克向飞行员祝贺端午佳节时，解放军飞行员喊话依稀可辨。报载美方有意在台湾生产弹药，各种消息纷至沓来，令人惊心。

面对新的危急形势，美方积极应对，全力恢复美中对话。去年九合一大选后，AIT处长孙晓雅提出避战是所有决策者的共同责任，打脸蔡政府屡将维持两岸和平责任甩锅对岸；日前她进一步称，绝对支持三参选人和对岸沟通。

相较美方的积极，处暴风中心的台湾反而老神在在，赖清德拒绝回答务实台独如何确保两岸和平的提问，侯友宜虽主张两岸必须协商、以宪法为基进行对话等，但迄今仍未能提出完整两岸论述。

面对新的危机，拜登政府一改前朝的抗衡政策，布林肯在今年五月为“护栏”政策加注，称全球都希望美中透过交往，“负责任的管理”双边关系。

管控纷歧目的首在避战，要降低风险，必须妥善处理中方最不满意的“掏空一中”指谪。拜登上台以来，美方不断修补双边关系的政治基础，利用各种场合向中方保证反对台独。美国务院亚太助卿康达六月四日访中，为国务卿布林肯的行程铺路，大陆外交部发言人13日发表看法，称“双方围绕落实元首峰会共识，推进中美关系指导原则磋商，妥善处理双边关系中的台湾等重要敏感问题，加强各层级交往和开展相关领域合作”。

康达冲着台湾问题访京，不管他做了什么承诺，北京显然不买账，一天后，布林肯要求和秦刚通话，新华社称秦刚就台湾等中方核心关切议题严正表明立场。同日，大陆外交部宣布布林肯将在十八日到访。中方终于开了绿灯，究竟得到什么承诺，令人好奇。

其次，拜登政府试图将纷争极小化。近来西方国家纷纷提出对中经济除险，G7峰会进一步指出降低遭中共经济胁迫的风险，日前美国和五个盟国将北京经济胁迫，界定为贸易和非市场经济导向的不公平政策。针对解放军在台海和南中国海对美机舰危险拦截，白宫国安会发言人柯比只轻描淡写的说“不能接受”。

再次，拜登政府不遗余力恢复沟通，尤其是美中军事对话，柯比称布林肯之所以殷切希望访中的理由之一，就是“打通两国的军事高层沟通”。

美国竭尽所能避免台海乌克兰化，身处暴风中心的台湾却和两岸和解背道而驰。首先，政府竭尽全力摧毁两岸政治基础，赖清德将70年来两岸唯一缔造和解的政治基础九二共识，批为丧失主权，而他提出“和平保台”的主要内容，竟然是蔡英文主张“两国论”的“四个坚持”。

执政党不仅摧毁两岸互信基础，也不允许两岸交流，行之有年的大陆专业人士短期交流目前仍在禁止之列，马英九基金会打算邀请大陆大学生访台，陆委会拒绝的理由竟是“成员经过挑选”。

全球担心台海变天，不惜藉箸代筹，台湾政府的不作为令人惊讶。总统参选人必须具备重返两岸和平现状的能力，没得商量。

作者为文化大学社科院院长