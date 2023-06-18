民间外交劝和促谈 香港也可主动出击

来源：明报

明报社评

美国盖茨基金会主席比尔·盖茨访华，与中国国家主席习近平会晤，双方回顾过去合作范例，展望未来合作意向，是中美民间交往难得的浓妆重彩一笔。中美两国政府鏖战正酣，何时能止息干戈，难以逆料。美国国务卿布林肯启程来华时表示，此行目的是为了避免误判。误判成因很多，政府官员掩耳盗铃是其中之一。两国之间民间交往，能够心平气和认清局势，从而促进两国正常交往，是必不可少的力量，盖茨此行作出了示范，中国也应该主动出击，让民间组织到美国做“劝和促谈”的工作，其中香港也可有所贡献。

盖茨基金会疫情前赞助“演习”

疫情期间捐资中国抗疫雪中送炭

盖茨此行访华，正好在美国国务卿布林肯访华前夕，是巧合还是别有用意，有待分析。媒体纷纷将盖茨访华，与多名美国商业巨擘络绎于途联系在一起，然而，即使世界首富马斯克也没有获得国家主席习近平接见，而且官方报道也将重点放在中国的“全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议”，相信中国更加重视盖茨在推动全球共同发展的工作与成就，借此向世界表明，中国愿意“同世界各国开展广泛科技创新合作，积极参与并推动应对气候变化、抗击疫情、公共卫生等全球性挑战”。

盖茨是国际创科企业微软的共同发起人，曾经是世界首富，近年退出企业管理层及董事会，致力慈善活动，对发展中国家的支援贡献良多，尤其在以科技应对世界难题方面，引人注目。最经典的例子是，在冠病疫情全球大流行前夕，盖茨基金会赞助约翰霍金斯大学举办一个名为Event-201瘟疫推演演习，该演习模拟瘟疫爆发，政府、企业、物流、药厂、媒体以及国际机构等等应该如何应对，并根据演习结果，提出七点建议，包括政府及国际卫生机构应该储备药品、媒体应该发放准确消息、商业机构继续国内与国际正常贸易、航空公司不停国际航班等等，虽然这些建议在疫情大流行期间，几乎全部落空，但不得不说，这个大型会议的确有先见之明，以及眼光独到之处。

该演习在2019年10月18日举行，盖茨基金会声称是基于近年每年有200宗疫情事件，专家当时就预言下一次疫情大流行将对全球带来巨大伤害，呼吁各国官民做好应对措施。盖茨则于演习次月21日来华，与国家主席夫人彭丽媛，以世界卫生组织亲善大使身份见面，双方也谈到加大卫生方面的合作，未知盖茨是否通报了演习内容与有关建议。

习近平日前跟盖茨会晤时，称呼盖茨为中国的朋友。患难见真情的才是朋友，盖茨在中国疫情爆发后，捐资500万美元协助中国抗疫，雪中送炭的体现，不但在金钱，当时美国上下攻击中国对疫情扩散的责任，而盖茨以行动表明并非所有美国人都在责难中国。盖茨自1994年以来，已经来华访问18次。

盖茨基金会支持中国欠发达地区的医疗卫生事业，诸如四川凉山彝族自治州艾滋病防治项目等等。盖茨本人也以企业家身体力行做慈善的榜样，感染中国的企业家，盖茨基金会参与创办“中国全球慈善研究所”，研究慈善的知识系统，举办活动，宣传企业家做慈善的良好企业公民责任。

民间“修德”感召美国人

文化自信足以劝“远人”

盖茨作为企业家，盖茨基金会作为民间组织，在中国的活动是否有影响中国政府决策的意图，不得而知，但客观后果会因此而改变中国政府的政策，这种做法应该纳入公共外交范畴。公共外交是国际通行的外交手段，无往而不利，中国过去也曾推广公共外交的做法，各地纷纷成立公共外交协会，但真正到国外去活动的不多，而且被美国封杀，能够做的也不多。

民间外交是人民之间的互相交往，应该是毫无禁忌的，只要双方有交往的意愿和渠道，就有活动的空间，过去每年都有藏人代表团访美，由各界藏族人组成，深入美国大学和社区，以藏人真实生活与工作的面貌，现身说法，虽然不能消除所有人的误解，但起码让部分美国人，认识到中国西藏政策，与美国政府宣传的不一样。这样的做法，可以是关于民族、宗教、文化、艺术等等范畴，虽然未必能够改变美国政府对华外交政策，但美国民间对中国真实的一面多了解，就会用脚投票，多来华参与商业、文化等交流，最终也会成为抵制美国政府反华政策的一股潮流。

香港以其特殊地位，以及跟美国不同层次的联系，过去在民间外交方面多有贡献，刚去世的艺术家黄永玉，早在1982年就访问美加，展示中国艺术生动活泼的一面；时任全国政协副主席董建华，2006年参与中国基督教协会访美团，在多个地方展览早期和现代出版《圣经》的不同版本，港人今后也应该继续发挥独特的作用。