日本核废水议题成韩国朝野攻讦焦点

来源：明报

日本预告今年会排放福岛第一核电站的核废水，惹来周边国家和地区疑虑。其中韩国上月获安排实地考察，政府高官前日举行记者会，指据专家团队考察所知，日方用于净化核废水的设备自2013年以来已发生过8次故障，也有样本显示核废水纵使已经过处理，锶含量仍超过韩国标准两万多倍，上述装置能否长期安全运作尚待确定。

韩国国务调整室第一次长朴购然上周五（16日）在记者会上表示，2013年以来福岛核电站的“多核素去除仪器”（ALPS）发生过8次故障。韩国政府的专家考察团上月21日至26日实地考察所获资料显示，ALPS于2013年至2014年有两次设备腐蚀故障，2014年至2021年另有5次涉及过滤器的故障，到去年例行检查又再发现1次故障。

韩国原子能安全技术院（KINS）为主的小组正作详细分析，配合定期检查、器材维修保养和管理等问题，以了解ALPS今后运作的安全和持久性。

青瓦台每天记招 在野党批媚日

因应韩国公众对福岛核废水排放的不安，尹锡悦政府从上周四（15日）起每个工作天的早上都举行记者会发布相关资讯。在首场记者会上，朴购然曾提到，试过验出经ALPS处理核废水的锶（Strontium）浓度超标，为日本每升30贝可（Bq）上限的约1.44万倍、韩国上限每升20贝可的2.17万倍。但他补充，日方承诺核废水放射性浓度经ALPS净化至达标后才会排海。

核废水议题已成韩国朝野攻讦一大焦点。在野阵营质疑尹锡悦政府的每日记者会如同“为日本政府代言”，最大在野党共同民主党昨在仁川举行反对核废水排放的集会，炮轰执政阵营“愚弄人民”。朴购然则指摘反对派的说法“侮辱”。

福岛第一核电站目前有千多个核废水储存缸，日方主张当中三成符合排放入海的条件。日本政府宣称ALPS可以去除62种放射物，经其净化的核废水除了氚之外，放射物水平将低于日本监管标准。

专家：旧样本超标 不属IAEA采样缸

上述考察团的团长、韩国原子能安全委员会委员长刘国熙上周四到国会接受议员质询，表明日方核废水不达标就不能排海。他指上述超标数值并非来自国际原子能机构（IAEA）曾采集样本的储存缸，而是来自“前一阶段”收集的储存缸。

日本《读卖新闻》和韩国《韩国日报》上周四发表的联合民调显示，84%韩国人反对日方排放核废水。