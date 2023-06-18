AI无序发展 人类社会恐面临“终极审判”

来源：台湾《工商时报》

工商社论

自从美国新创公司Open AI于2022年底发表聊天机器人ChatGPT之后，近半年来，除了加速全球高科技业AI研发竞赛，也引发世人忧心AI失序发展所可能带来的副作用，除了业界大声疾呼，各国政府也加速立法监管脚步。最新的发展是，欧洲议会14日通过划时代的欧盟人工智能监管法（EU AI Act），朝完成立法又迈进一步。而在上月底，包括Open AI创办人奥特曼、谷歌DeepMind执行长哈萨比斯、台湾数位发展部长唐凤等在内的全球逾350位科技专家与领袖，就连署发表公开信，提醒AI可能导致人类灭绝，进而强调如何降低与AI科技相关的风险，乃是全球的当务之急。

其实Open AI执行长奥特曼于5月16日曾警告，AI可以强大到以难以预测的方式改变社会，因而呼吁应注意AI科技潜在的危险性。而被号称为“AI教父”的辛顿，在4月底辞去谷歌的工作后不久，便语重心长地指出，AI对人类的威胁可能更甚于气候变迁。

除了科技研发专业领域者的现身说法之外，美国证交会（SEC）主席詹斯勒日前也在金融业监管局（FINRA）的会议上表示，下一次的金融危机，可能因为企业使用AI所引发，恐出现相关企业潜在的“系统性风险”。

在此之前的3月底，一向语出惊人的特斯拉执行长马斯克，在参加由“生命未来研究院”所主导、上千名企业领袖及产业专家连署的公开信中，就表达担心AI潜在风险难以控制，因此除了呼吁各界应先建立AI相关使用协定，并实际执行、监督后才再继续有关先进AI技术的研发，以免AI发展过快危及人类社会。从而具体主张，凡是较GPT-4更先进的AI研发活动应先暂停六个月。

然而虽然专家的警告一次比一次严重，但似乎到目前为止，还未见有哪一家相关的科研单位做出“暂停”的公开宣示，反映出“言者谆谆 听者藐藐”的残酷现实。

究其症结，除了众生的无知、短视之外，更严峻的尤在于凸显出人性自私自利的幽微面。以暂停半年AI先进技术的研发诉求为例，现实上在Open AI率先发展GPT-4的创新模型后，其他科技大厂自然不甘示弱。除了Open AI的大股东微软宣布Bing搜索引擎加入AI搜寻功能之外，谷歌也预备推出自家研发的AI聊天机器人。而美国以外的其他地区，包括欧盟、日本，以及中国又岂能坐视让生成式人工智能的研发、市占，就只由美国的科技大厂来独占、垄断！

除了基于市场占有率的现实考量之外，另一个不容忽视的风险变数，则是即使未来各国能够对AI无序发展所可能引发的风险、危机，经由建立应有的游戏规则，在共信、共守下不致走上极端。但是对于算是全球共信共守之外的“化外之人”，也就是唯利是图的犯罪集团，自然会不遗余力地利用AI产生的深伪技术（Deepfake），在网络无国界的当下，不断精进深伪技术，以骗尽全球各国无知的网民用户。

除了传统的诈骗手法，可以借由AI的不断进化，使跨国诈骗集团可以吃遍全世界之外，另外一个不容忽视的负面影响，则是透过AI所传递的假讯息，除了混淆一般受众的认知之外，更严峻的则是在实施民主选举制度的国家地区。近年来每逢选举，不论是政党或参选人，为求胜选，与其正向的提出政见主张，实则透过发布假讯息以污名化竞争对手，近年来已俨然成为一种“新常态”。尤其不容忽视的是，这种为求胜选不择手段的操作手法，不只将成为摧毁民主护栏的“凶手”，而更严峻的是，这种“负面”的选举手法，通常都会像传染病一般迅速扩散，以致让民主选举制度因为AI的强大渗透力与扩散效应，而为之变质甚至瓦解！

总结当下有关AI无序发展所可能带来的危机，虽然近来不断有人提出预警，而过往工业革命所带来全球环境破坏与气候变迁，也是彰明昭著的“前车之鉴”，但是人类往往是“不见棺材不流泪”，如果再不严肃面对其严重性，一场AI无序发展所可能带来的“终极审判”将步步逼近。