布林肯可否为台海紧张情势降温？专家：不太可能

来源：美国之音

作者：钟辰芳

美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)星期五(6月16日)启程前往中国访问，官员在布林肯出发前就表明，美国将在敏感和最具挑战性的台湾议题上与中方坦诚交流，但是布林肯在北京与中方的会谈是否能为当前的台海紧张情势降温？观察人士对此并不乐观。有专家说，中国近来在台海的挑衅作为并非为了遏阻美国，而是要影响台湾即将来临的总统选举。

美国国务院亚太事务助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)星期三在国务院正式宣布布林肯将访问中国后举行的一个媒体电话简报中表示，美中将在两国“最重要、最具挑战性和最敏感”的台湾议题及两岸情势上坦诚交流，布林肯也将重申“美国维持台海和平稳定的持久利益。”

康达说，他不预期这次访问会产生“一长串可交付成果”，重要的是美中双方保持接触减少误判的风险。

近来中国加大对台湾的军事压力，军机多次越过台湾海峡中线，中国军舰还以“不安全”方式对在台湾海峡执行自由航行任务的美国军舰做出危险的拦截动作从而引发两国间的相互指责，美国希望双方能恢复军事对话以处理类似事件避免未来发生误解误判，但中方却拒绝了美国国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)月初在新加坡香格里拉安全对话时与中国国防部长李尚福会面的要求。

华盛顿智库保卫民主基金会(FDD)中国事务高级研究院克雷格·辛格尔顿(Craig Singleton)说，他估计布林肯此行可能取得的成果有限，想为台海紧张局势降温可能性也不大。

“中国不太可能采取有意义的措施来为台海紧张情势降级。中国最近的挑衅操作与遏阻华盛顿无关，而是更多为了要影响台湾即将到来的总统选举，要引起人们对票投台湾总统蔡英文的政党就是票投战争的恐惧。”

辛格尔顿星期四才与由前美国副国安顾问博明(Matt Pottinger)率领的保卫民主基金会访团在台北与台湾总统蔡英文会面，并与台湾外交部等官员举行会谈。他在透过该智库发给美国之音(VOA)的电邮中表示，布林肯这次对北京进行推迟已久的访问，在很多方面“纯属形式”。

“访问的结果对美中不断下滑的关系不会有什么影响。不过尽管如此，它有为中国领导人习近平今年秋天前往美国旧金山参加亚太经济合作会议(APEC)领导人峰会铺平道路的潜在可能，”他说。

美台商业协会会长韩儒伯(Rupert Hammond-Chambers)也在接受美国之音采访时表示，他认为美中在台湾议题上的讨论仍然会和以往一样各说各话，没有交集。

“我认为可能会有的情况是，他们会各说各话。布林肯会讲美国的立场。中方会讲中国的立场。中国会说，是你的工作来解决这个问题，他们也确实这样说。不过我当然不期望布林肯会做出任何可能削弱美台政策方向的声明或行动。我完全不认为会朝那个方向走。”

一些美国专家，包括布鲁金斯学会学者何瑞恩(Ryan Hass)及德国马歇尔基金会印太项目主任葛来仪(Bonnie Glaser)等人近来都曾提出建议，认为拜登政府应该就美国的“一个中国”政策对北京提出再保证，表明美国鼓励两岸以和平方式解决分歧，反对任一方采取单方面行动改变现状；美国不支持台独，对未来两岸可能和平统一的选项也保持开放。然而韩儒伯说，他不同意这种主张。

“我们的政策应该就只是单纯的说，我们承认中国的主权，我们对台湾的主权不持立场，而且我们坚持台湾与中国的分歧必须以和平方式解决，就这样就好。然后，无论发生什么事，台湾海峡不能有战争。如果中国和台湾能达成某种协议，或许是明年，那很好。如果不能，那么10年以后，或100年以后都可以，”他说。

中国外交部星期三发布了关于布林肯将于6月18到19日访问中国的消息。外交部发言人汪文斌在星期五的例行记者会上被问到关于中国对布林肯的访问有何期待时说，双方将在布林肯访问期间就中美关系及共同关心的重要国际和地区问题交换意见，“中方将阐明对中美关系的立场和关切，坚决维护自身利益。”