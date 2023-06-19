“零首付”、买房送房，房企为回笼资金开启花式卖房

来源：澎湃新闻

作者：李晓青

为了快速回笼资金，各家房企可谓挖空心思，套路五花八门。

开发商号称可零首付购房，买房送房

澎湃新闻了解到，近期无锡有一楼盘宣传称可以零首付购房。记者以购房人的身份拨打售楼处电话询问具体政策，楼盘销售人员称，目前的确有零首付购房的政策，购房者仅需支付5万元（人民币，下同，9399新元）定金就可以购房，目前给出了20个优惠名额。但至于具体的操作方式，该销售人员表示，需要购房者去线下看房再介绍，在电话中销售人员并不愿意对此事多说。

该楼盘为融创城铁未来中心，楼盘位于惠山区-前洲，站北路与西塘中路交汇处，开发商为无锡融宏城市建设发展有限公司。

值得一提的是，澎湃新闻在查询资料时发现，融创无锡官方微信在2023年5月14日发布过该楼盘的消息，称“一成首付，15万起轻松购房”。

仅过了半个月，该楼盘的促销方式已变成支付定金5万元即可购房。

在地产下行的当下，开发商花样百出的促销并不少见，如推特价房、买房送装修、送物业费、送车位等等，事实上这也是一种变相降价的行为。

除了上述开发商推出的“零首付”购房之外，还有开发商开启了买一套送一套、买房低首付、买房送黄金等卖房模式。

西安金色港湾楼盘宣传买一套送一套。这里的买一套送一套并非同小区住宅或者其他产权住宅，而是购房者可以获得连续三年（每年3月-11月）海南文旅项目的免费居住权益，海南的文旅项目是三亚的碧桂园清水湾，购房者可有免费机场接送权益，但需要自行承担居住期间的水电费和物业费。

另外，还有开发商宣布购房送黄金。

6月14日，澎湃新闻咨询了位于杭州市临安区的华发荟天府项目的置业顾问，该置业顾问表示，之前的确有买房送黄金的活动，楼盘之前打出“购房可返黄金700克起，最高可返1050克黄金”的活动，但目前送黄金的活动已经被叫停，后续何时重启并不清楚。

该名置业顾问介绍，之前是只要购房者买相应房源、付款到位，贷款资料在审核没有问题之后，售楼处便会返还购房者相应的黄金，而且会签订额外协议。

据了解，上述送黄金的活动为楼盘的第四和第五批次房源。具体来看，若购房者购买第四批次房源的89平方米户型可享受返还黄金700克，100平方米户型返黄金850克，119平方米户型返黄金1000克；购买第五批次房源的89平方米户型可返黄金900克，100平方米户型返黄金1050克。

今年2月份，深圳龙岗区信诚缙悦花园开售，中介在发布的宣传海报中称“首付仅需30万元，买深圳全南向三房”。

从中介发布的消息来看，该楼盘最低总价295万元起，以三成首付来算，正常需要缴纳88.5万元的首付，但中介称，首付仅需30万元。另外还宣称：“自己付的部分可以小额贷，30万元可分五年还清，每半年还一次，费用自己承担，五年大约6万元。相当于零首付！”

2月19日，深圳龙岗区信诚缙悦花园的开发商发布了一则声明称，“缙悦花园项目一期（2-4栋）于2022年7月获取预售证，但在市场、行业、疫情的多重影响下，项目销售滞缓。开发商为促进销售，对部分房源制定了价格优惠促销策略，促销内容为：仅对项目78平方米和115平方米户型的部分房源进行优惠，总房款优惠价在30万-60万元之间。客户在支付首笔定金后可锁定房源，首付交齐后完成相应合同签订及备案，均按要求的规范流程执行。针对近期项目促销折扣被渠道部分经纪人错误解读，导致出现‘龙岗一项目首付30万’、‘开发商送60万’等信息被大量传播。同时，由于现场管理疏忽，导致我司销售人员、中介经纪人、购房客户之间对于折扣的理解出现较大偏差。对于当天现场在信息未充分了解情况下交纳了诚意金的八批客户，开发商也将做出无条件退款处理。”

对于项目“低首付”一事，有报道援引深圳市龙岗区住建局的工作人员的话表示，“低首付是明令禁止的。送两成首付，相当于私自下调备案价，2月17日信城缙悦花园开始宣传购房优惠，18日我们就查处了。”

据信城缙悦城（缙悦花园）官微资料显示，开发商信城集团是央企中国信达的成员企业，截至2021年底已进入深圳、上海、苏州、长沙等城市，共获取项目11个，总投资规模近300亿元。

“整体市场供需两淡”

6月13日，克而瑞研究中心在发布的一则报告中称，5月份房企融资总量创2020年以来单月新低。

数据显示，5月份80家典型房企的融资总量为263.29亿元，环比减少56.4%，同比减少60.4%，为2020年以来单月融资的新低。房企债券发行了178.46亿元，环比减少49.3%，同比减少59.8%。债券类平均融资成本为3.34%，环比下降0.05%，同比下降1.26%。

6月15日，国家统计局公布的5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，5月份，商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有46个和15个，比4月分别减少16个和21个。

从新房看，各等级城市房价涨幅全线回落。国家统计局数据显示，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比4月回落0.3个百分点，其中北京、上海和广州环比分别上涨0.2%、0.3%和0.1%，深圳下降0.2%；二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比4月回落0.2个百分点；三线城市新建商品住宅销售价格环比由4月上涨0.2%转为持平。

从克而瑞地产研究中心发布的今年前五个月中国房地产企业销售TOP 100排行榜来看，前5个月排名前三的开发商分别为保利发展、万科和中海地产，销售额分别为1956亿元、1658.6亿元和1463亿元。

从企业表现来看，2023年5月仅两成百强房企单月业绩环比增长，同比增长的企业在百强房企中占到近半数。分梯队来看，TOP30梯队房企中单月业绩同比增长的企业数量占比最高，达到近七成。其中，华润置地、招商蛇口、滨江集团、中国金茂等房企5月业绩同比增幅均超过50%。

克而瑞认为，总体来看，市场供需两淡。除受限供应减少且供需错位外，核心原因还在于居民预期尚未完全恢复，购房信心不足，加之前期积累的刚需刚改需求释放殆尽，楼市增长动能持续放缓。预计6月是上半年房企关键节点，为冲刺年中业绩，房企也将加快推盘节奏，提升折扣力度，供应预期环比持增。成交则有望迎来小幅放量。

易居研究院研究总监严跃进认为，房企花式卖房本质上还是反映了购房者难找，销售困难。房企绞尽脑汁采取各种方式来吸引客户，其实就跟去年小麦换房、西瓜换房相似。开发商就是用各种方式想办法获取客户资源。但现在实际上客户的数量减少了，购买力弱了，带来很多问题。零首付的情况说明买房的人还是有的，但是支付力不强，尤其是二手房交易降温，二手房卖不掉的话，换新房的过程中资金是有问题的。所以从这个角度来讲，零首付、负首付、一成首付，其实是说明了今年房地产市场的整个流通没有想象的那么好，有些人在资金上出现一些问题，所以需要这种方式来筹措资金。

有业内人士称，“零首付”这种做法事实上加大了购房者的购房风险，这种做法不仅放大了购房者的金融杠杆，而且信贷违约风险激增。“一般来说，这种零首付的操作使楼盘延长了购房者支付首付的时间，先支付定金锁定房源，剩余首付的尾款一般在三个月至一年内付清。但看似便宜的‘零首付’，实际上购房者一点便宜都没占到，该出的钱一分不少，甚至还给自身增加了信贷风险。”