解读刘德音对能源供应的示警

来源：台湾《经济日报》社论

台积电日前举办股东常会，会中讨论围绕台积电的两个挑战：地缘政治与能源供应的挑战，这两者均非操之在台积电，也成为台积电经营上必须克服的难题。从创办人张忠谋到现任董事长刘德音，台积电面临的外在考验不断转变，但有一考验却是一路延伸从未改变，就是台湾能源供应是否充足；刘德音为此在股东会上做了许多延伸说明，值得政府相关单位重视。

综观刘德音与总裁魏哲家在股东会上有关能源的发言，他们与台积电对台湾能源供应的三个判断或预期是：政府认为供电是够的，“我们只能相信”；绿电发展过慢；台湾无法在2030年前达到碳中和，要看2050年前何时可以做到。上述三件事刚好涵盖了台湾能源的短、中、长期趋势，虽然台积电“相信”2025年时不会缺电，但中期缺绿电是事实，台湾何时能达到碳中和则是长期挑战。

台积电高层在股东会上的谈话，不意外的成为蓝绿白政党间攻防的题材。民进党认为台积电肯定政府维持供电稳定与发展绿能的决心，在野党则认为台积电明显对台湾能源供应不放心。台湾政党竞争激烈，台积电对能源的评论一旦被泛政治化，反而没办法务实看待产业界对当前能源供应的建言，进而丧失滚动调整能源政策的契机。

在供电稳定一事上，虽然台积电选择相信政府所言供电足够，但产业界对此仍有不小疑虑。蔡政府的能源转型政策将在2025年验收，届时所有核电都会退场，但要取而代之的离岸风电要从今年下半年才开始逐渐进入启用发电高峰，发电量与稳定度能否达到政府之前的承诺，仍需要时间验证。另一个配套方案天然气发电，四接以后的接收站兴建进度仍不明朗，若接下来的四、五、六接收站无法如期推动，将影响未来天然气发电调度的弹性与稳定度。

在绿能发展上，经济部之前已承认2025年绿能发展无法达到20%的目标，原因是用电成长超出预期。由于欧盟的碳税即将开征，产业界都在积极应对，但台湾境内绿能僧多粥少，未来数年都无法达到产业所需，虽然业者可透过购买CBAM凭证达到欧盟的要求，但这样必然会增加产业的出口成本，长远的解方仍是产业链能在台湾境内生产各环节即降低碳排，充足的绿电是政府协助业者出口竞争力的关键政策。

民进党总统参选人赖清德日前表示，政府相关单位正在评估紧急时刻使用核电的可能性，此举虽然被在野党批评为政策转弯，但从维持电力供应稳定性的角度来看，现有核电厂延役是一个可行的方向。日本之前不但已同意核电机组使用至60年，必要时还可以超过60年，台湾核二与核三厂在技术上都有延役的可行性，适度增加发电年限10年，不但可以增加台湾当前的供电韧性、降低因天然气发电比重激增带来的电价上涨压力，对台湾加速达到碳中和目标也有一定助益。

刘德音等台积电高层对台湾能源供应提出的判断与建议，是出自于产业界务实的评估，简单说就是工程师实事求是找出问题的思维，背后并无政治考量。刘德音说台积电不自盖电厂是因为“不是台积电专业范围”，背后代表的意义是台积电相信政府、经济部与台电能够处理好供电。目前包括绿电发展的总量与速度不如预期，台积电建议政府必须有“新方法”投资绿能，包括行政程序的优化、海外技术的引进等，都是政府目前还做不够的地方。台积电点出供电稳定、提升绿能与降低碳排是能源供应三关键，要靠“专业处理”而非“政治处理”，是产业界的心声。