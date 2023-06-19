西方制裁俄国 中亚贸易看向中国

来源：联合报

作者：沈文和

随着西方制裁俄罗斯的绳索收紧，中亚的贸易版图正在加速改变。哈萨克最高贸易官员明确表态，他们承受不起被卷入制裁的代价，正在调整贸易方向，首要目标是向东看。哈国副总理朱曼加林曾对媒体说，“中国取代俄罗斯的贸易地位只是几年的事”。

哈萨克是面积最大的内陆国家，俄罗斯长期以来是其通往外部世界的出口。两国共用全球第二长的边界线，他们同在关税同盟，贸易壁垒较低。在苏联解体后的30多年里，俄罗斯一直保持着哈萨克最大交易伙伴的地位。

另外，哈国矿产资源丰富，是全球最大的铀矿商，在冶炼行业的地位也在前列。过境通道对该国的采矿和冶金行业来说“就像新鲜空气一样重要”。然而，俄乌冲突爆发后，在西方一轮又一轮的金融和经济制裁下，俄罗斯这条通道受阻。

朱曼加林说，哈萨克不支持西方对俄罗斯的制裁，但是会遵守制裁规则，这纯粹是出于经济考量。哈萨克贸易转向的原因，一方面是西方制裁带来的连锁反应，使得过境俄罗斯更加困难；另一方面，愈来愈多俄罗斯生产商专注于国内市场，他们正在排挤哈萨克的出口，哈国不得不调整策略。哈萨克调整贸易方向是多方面同时进行的，向东加强与中国的贸易，向南则是伊朗、海湾国家、印度及其他地区；但由于中国市场量体庞大，向中国看是哈萨克目前优先的方向。

除了哈萨克，中国与中亚其他四国的关系也更加紧密。去年中国与中亚五国的贸易额首次突破700亿美元（937亿新元），同比增长40%，创历史最好水准，提前实现了领导人确立的贸易发展目标。上个月末，乌兹别克斯坦宣布“乌兹别克斯坦–吉尔吉斯斯坦–中国”铁路专案的可行性研究进入尾声。

这在西方主流舆论看来，是“中国正利用俄罗斯的权力真空进入中亚”，但中国与中亚各国的外交和经济交往，在过去卅年里一直深入而持久；这不是“趁机抢地盘”，而是中国与中亚各国长期经贸外交进程的高峰。俄乌冲突带来的制裁连锁反应，充其量是加速了上述进程。

几个世纪以来，中亚一直是中国与欧洲和中东地区贸易的门户。10年前，中国国家主席习近平在哈萨克的演讲中，首次宣布“一带一路”倡议；去年习近平自冠病疫情以来的首次外访，又选在了哈萨克和乌兹别克斯坦。

与此同时，中国与中亚的紧密合作也吸引了美国的注意。在“中国–中亚峰会”后的5月25日，美国就举办了涵盖中亚、高加索和土耳其的“跨里海论坛”。

中亚区域伙伴关系正变得复杂。虽然俄罗斯过去历来占据突出地位，但该地区其他参与者的利益正在增长。上月中国举行“中国–中亚峰会”凸显了日益密切的接触，为了不让中国在中亚日益扩大势力，美国也愈来愈有必要加强在里海地区的存在。

西方加强对俄罗斯的制裁，无疑改变了中亚贸易版图及中美两国在中亚的势力版图。