欧盟可能用五大工具制衡中国

来源：彭博社

作者：Jorge Valero、Bryce Baschuk

在中国、俄罗斯等国家日益显示出有意通过贸易、关键供应链控制来实现政治和军事目标之际，欧盟正在研究一系列政策工具，希望以此确保自身在全球的重要影响力。

欧盟委员会将于6月20日公布其经济安全战略，其中会概述欧盟的商业和安全风险，为应对这些风险可采取的政策措施，以及用于抵御竞争对手经济胁迫的新保护措施选项。

欧盟慢慢的充分认识到自身对俄罗斯的依赖程度。一年前莫斯科发动对乌克兰的侵略时，欧盟在寻找新的替代俄罗斯的油气来源时遭到了创纪录的通胀冲击，经济受到重创。但成员国在考虑应对策略时意见相左，一些国家不想和中国打贸易战，因为中国是好几个欧盟国家重要商业伙伴。

以下是欧盟为确保经济安全而实施或打算实施的五种工具：

反胁迫工具

今年，欧洲成员国通过了一系列新的贸易授权，将允许欧盟对出于政治因素而使用经济限制的第三国予以反制。欧盟的反胁迫工具增强了该地区的贸易防御能力，欧盟委员会可以针对政治驱动的外国贸易限制采取加征关税或其他惩罚性贸易措施。在中国因为台湾问题而惩罚立陶宛后，这类工具的必要性变得更为突出。由于北京降级与立陶宛外交关系并限制对该国的贸易，立陶宛去年对华出口锐减75%。

作为华盛顿全球联盟计划的一部分，美国一直在向欧盟施压，要求其采取更鹰派的对华立场。最近几个月，欧盟委员会主席冯德莱提出了一个更为强硬的立场，称欧盟需要在不全面脱钩的情况下“降低”来自中国的风险。

但这种立场的转变让一些公司感到担忧，尤其是与中国有着深厚贸易关系的国家。德国汽车制造商大众汽车、梅赛德斯-奔驰和宝马已经在中国建立了数十家工厂，这三大汽车制造商目前在中国的销量超过了他们在任何市场的销售。

审查境外投资

欧盟委员会正在考虑对中国等战略对手在半导体等敏感领域的投资实施新的限制措施，以防北京借此打造世界级芯片产业。今年荷兰的先进半导体制造设备生产商ASML Holding NV指责一名前中国员工帮助窃取机密技术信息。

拜登政府官员敦促欧洲齐心协力防止中国获得涉及国家安全的敏感技术。今年早些时候，荷兰宣布限制向中国出口半导体技术，防止光刻机出口。

审查境内投资

下个月，欧盟的外国补贴条例将生效，将赋予欧盟委员会新的权力以防止获补贴的外国竞争对手扭曲欧盟市场竞争。该工具要求所有所有参与欧盟大型公开招标或并购交易的企业都必须履行报告和通知义务。欧盟委员会还在评估已有两年历史的外国投资审查规则，该规则主要针对外国公司对欧盟成员国进行投资的能力。

欧盟的港口战略

今年晚些时候，欧洲议会将考虑对希望投资欧洲关键基础设施的外国公司实施新的限制。中国公司已经在至少10个成员国的港口拥有股份，这可能使北京获得有关欧洲货物流动的敏感信息。

贸易协议

欧洲决策者正在利用其8.6万亿美元消费市场商谈一些贸易协议，以便扩大欧盟在主要海外市场影响力。欧盟与智利和澳大利亚的贸易协议谈判接近收尾，如果达成协议，将便于欧盟获取电动汽车电池的关键材料锂。欧盟委员会还在与南方共同市场谈判，这个市场包括拉丁美洲一些最大且资源丰富的国家，如阿根廷，巴西，乌拉圭和巴拉圭。最后，欧盟正在推出“全球门户”(Gateway)计划 ，这个规模3,000亿欧元的投资项目旨在与中国“一带一路”计划相抗衡，以便发挥在拉丁美洲，中亚和非洲的经济影响力。