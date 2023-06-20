加拿大向移民敞开怀抱 至少在争夺劳动力上赢了

来源：彭博社

作者：Randy Thanthong-Knight

在世界上工业化国家面临出生率下降和劳动力老龄化之际，加拿大却一马当先，借助吸引移民来帮助支撑经济发展。

该国总人口和美国加利福尼亚州相当，一年新增人口却超过了旧金山居民总数。上周，加拿大人口有史以来首次超过4,000万人，预计经济也将继续快速增长，因为它向更多的移民工人、难民和海外留学生敞开怀抱。

对总理特鲁多政府来说，大规模移民实验是拓宽劳动力市场的一种方式，当前全球对技术工人的竞争加剧。这也反映了加拿大意在扩大国际影响力，摆脱邻国美国阴影的壮志雄心。美国与加国国土面积相近，但人口约为加拿大的8倍，国内生产总值(GDP)几乎是12倍。

“我们有大量空间供人们来居住和开发，”多伦多城市大学加拿大移民政策教授Usha George说道。“为了扩大我们的农业、工业和技术基础，我们需要更多人到来。”

如今，随着人口以前所未有的速度涌入，加国眼下也面临着挑战：如何在迫切需要新移民的农村地区推动经济增长，同时最大程度地降低给已经人满为患的中心城市增加压力。

回报是显而易见的。人口增长提振了就业和消费，帮助经济抵御了加拿大央行加息的压力，以至于本月央行不得不意外重启紧缩行动。然而，在这个长期以来房地产市场火爆的国家，政府的计划也引发批评，即提高移民目标只会增加经济产出，而不会提高个人生活水平。

人均实际GDP在过去十年中几乎没有变化，而据加拿大央行的预测，预计还将从2022年的峰值下降。生产率增长一直停滞不前，可支配收入跟不上房价。

即便是一些著名的支持移民的经济学家现在也说，加拿大走得太远、太快。

“在这么短的时间内如此迅速的增长是没有道理的，”前加拿大央行行长David Dodge说。“调整的速度加剧了成本并减少了生产率增长，因为人们调整的时间变少。”几十年前，他曾研究过一种制度，是当前移民计划的滥觞。