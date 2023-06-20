不整饬军纪军心，国民党如何重返执政？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

受到民调低迷和幼儿园喂药事件夹击，国民党总统参选人侯友宜蜡烛两头烧，处境不佳。此刻，无论是仍抱一线“绝处逢生”希望的郭台铭和郭粉，或是沉不住气的蓝营立委候选人有意无意地释出“换侯”的空气，让侯友宜连稳住内部阵脚都应接不暇，遑论要展开选战绝地大反攻。

从这场险局可以看出：侯友宜的踉跄，就是国民党的集体危机，覆巢之下无完卵，蓝营“小鸡们”的焦虑可以理解。问题在，国民党若连内部都搞不定，却奢谈什么“政党轮替联盟”，只是自掘坟墓罢了。如此，非但得不到其他政党的合作，选民也会怀疑国民党是不是做好重返执政的准备。尽管有六成民众希望“下架民进党”，但国民党散漫疏松无力号召，民众党光靠柯文哲一张嘴巴，谁能帮民众达成这个目标？

侯友宜现在的处境，和他自己原本设想的“好好打选战”，想必有极大的距离，他低估了选举的险恶。说穿了，侯友宜在政大演讲遭呛，随后的连串网络攻击，基本上就是“喂药风波”的序曲。喂药风波被丑化为“喂毒”，是民进党“党政总动员”借端攻击的战斗模式，目的在凸显侯友宜市政失措、失民心，演绎其无能掌握国政的问题。就算没有恩恩案或幼儿园风波，也会有其他战斗攻势伺候；韩国瑜当年曾饱尝艰辛，侯友宜岂有例外？侯友宜无法轻言辞市长参选总统，正是唯恐新北市政受到攻击；但千防万防，却因侯团队未能及时转型扩大为选战团队，一再失分。民进党早已拿着虎头铡等你，国民党和侯团队却还在慢吞吞谈整合，这种节奏，能赢才怪。

国民党的危机处理反应本就迟钝，但朱立伦和侯友宜之间的缺乏积极互动，也是外界不相信国民党团结同心的主因。反观民进党，蔡、赖过去的宿怨众所周知，党内心结也所在多有；但面对这场保政权的战役，个人及派系恩怨可以暂搁一旁，以确保政治利益为先。这种不择手段的狼性，相对于国民党瞻前顾后的羊性，战斗必然残酷而血腥。当民进党明枪暗箭齐发，国民党还在慢慢点名叫号，当然被杀得措不及防。

总统选战早就预见是“三脚督”，侯郭矛盾必须及早解决，但全党上下都在等待“大人”出手，无人愿意主动居间穿梭。无论朱、侯之间有何矛盾，国民党若连营造全党团结的气势都摆不出来，还谈什么挺中华民国及保国卫民？侯友宜参加了黄埔建军活动，王金平也在号召立委挺侯，韩国瑜作为上任总统候选人，有什么理由一直在算旧账？

比起四年前的大选，国民党目前的选情，其实没那么糟。郭台铭的变数有化解空间，国民党立委提名人则强将如云；只差在党中央和侯阵营迄未整合，未能号召集中火力，让母鸡、小鸡齐一战略，有步骤地聚焦于民进党这些年的失政，唤起选民“下架民进党”的热情。侯友宜不能让党内同志进场支援，是他的失策；但沉不住气的同志妄谈“换侯”、“政党轮替大联盟”，则是丧志的表现。国民党若不把自己的基本盘做稳、做大，却在乱局中呐喊什么“蓝白合”、“大联盟”，都只会添乱，而无助大局，更中了民进党下怀。

别忘了，去年底的九合一大胜，显示选民对国民党是有期待的，也燃起了“下架民进党”的民怨之火。国民党要做的，是迅速解决党内的歧见和三心二意，全心全意往前冲刺，帮选民实现期待政党轮替的心愿。至于“母鸡”是否较弱的问题，就要看母鸡能否迅速羽翼转丰，催化“小鸡战术”开路，以收开疆辟土之功。