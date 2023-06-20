印总理莫迪访美 聚焦国防、关键科技合作

来源：明报

印度总理莫迪周二（20日）将抵达美国展开国事访问，其间会在白宫跟美国总统拜登正式会晤，并应邀到美国国会发表演说。

莫迪此行的焦点预期会是国防和关键科技的合作，外媒指届时会公布的协议相信包括印度同意斥资逾30亿美元（约234亿港元）购买31架MQ-9B“海上卫士”无人机，以及印度在国内生产此前由美国公司提供的战斗机引擎。

在美印没有正式同盟关系下，拜登政府仍积极拓展与印度的军事高科技协作，被指为应对中国影响力日益加强，以及促进新德里摆脱对俄罗斯军备的依赖。

路透社：印国防部准购美无人机

路透社上周四最新引述多个消息报道，印度国防部当天已批准采购武装版本的MQ-9B“海上卫士”无人机，其中一名消息来源透露印方将购买31架这款由美国通用原子公司（General Atomics）生产的无人机，将主要用于海军在印度洋地区的任务。印度国防部暂未回应路透社查询。

报道续指，美国政府两年多前批准向印度出售MQ-9B无人机，但印度政府内部一直未有拟定被称为“验收必要性”（acceptance of necessity）文件的正式采购请求书。当莫迪访美的日期敲定后，拜登政府促请印方推进交易，直至上周二，印方仍未确认采购无人机的数目。

白宫国家安全顾问苏利文此前表明，莫迪访美“是为了扫除两国在国防交易、和高科技贸易，以及投资的障碍”。这次是莫迪2019年开始第二任期以来，首次国事访问美国。

在美国、日本、澳洲和印度组成的“四方安全对话”（QUAD），其成员国都正在或曾经使用MQ-9B无人机，其中印度海军在2020年夏天与中国爆发边境冲突后，11月向美国租借了两架不携武装的同款无人机，作监控和搜集情报之用至今。

彭博社：美助印度本土生产战机引擎

彭博社上周四则报道，印度和美国接近达成协议，由新德里国营印度斯坦航空工业公司（Hindustan Aeronautics）生产原由美国通用电气为印度“光辉”（Tejas）轻型战斗机提供的引擎。

协议达成后仍须美国国会批准，倘若最终成事，相信会有助推动印度空军和其自身战斗机研发，以取代老化的俄式装备，并为莫迪在明年大选争取再度连任争取筹码。虽然俄罗斯近5年对印供武因制裁及其他国家竞争减少了19%，另因难以找到不违反西方制裁的支付方式，运送出现停滞，但俄罗斯仍是印度最大的军事硬件供应商。

彭博社又表示，印、美又将讨论共同生产美军“史崔克”（Stryker）装甲运兵车。

路透社则报道，莫迪在美国行程包括周五在华盛顿约翰．甘廼迪表演艺术中心会见联邦快递（FedEx）、万事达信用卡（MasterCard）和Adobe等美国顶尖企业的首席执行官。

莫迪将见顶尖美企总裁

报道又引述消息指，预料莫迪访美期间不会公开谈及中国威胁，但会私下跟美方讨论涉华问题。多个美国人权组织计划莫迪访美期间示威，抗议印度人权状况，但路透社引述美国国务院前官员估计，人权不会成为莫迪与拜登讨论的重点，又或为双方带来什么影响。