日本经济要走出失落的30年了吗？

来源：台湾《工商时报》

工商社论

近期日本股市创33年新高、房价指数由谷底持续上升，吸引台湾投资者的目光。而此议题的观察重点是日本经济能否走出“失落的30年”，再现荣光？到底这波日本投资潮是金融与不动产市场发挥揪众能力的一场大戏，还是日本经济真的不一样了？

就金融市场而言，当前的日本真的诱人。例如下半年美国经济恐陷入衰退、解封后的中国经济复苏表现不如预期，位居世界第三大经济体的日本，景气相对稳定且有走出长年通缩之势。又或是日圆续贬，有助观光消费、出口企业获利与制造业回流；且日股价格相对便宜与股息殖利率佳，加上岸田政府续推资本市场改革与日企一改过往惯性，学着重视股东意见与权利等发展，都让投资人跃跃欲试。更别说，股神巴菲特不只从2020年起买进伊藤忠商事等五大商社股票获利，近日更表态将加码投资，令后进者更加心动。

然而，日本经济真的要走出“失落的30年”了吗？就总经相关数据来看，走出疫情低谷并复苏至疫前水准是事实。像是与GDP表现多数时间正相关的景气领先指标已有小幅上升（2023年4月为97.6），虽说离基本面表现佳的基准线100以上尚有些距离，但已远高于疫情大流行前的90.7。5月日本制造业采购经理人指数（PMI）为50.6，已重回荣枯线之上，服务业PMI则持续走高至56.3，既符合疫后服务业成长动能强韧趋势，制造业也重获生机。也难怪日本内阁府调查的街头景气指数展望，无论是家计（零售、餐饮）、企业（制造业、农林水产）或雇佣相关（人才派遣、职业介绍所）方面的受访者，均对今年日本经济后势相当看好，使其指数高于整体情势改善的50分界点之上，更持续走升。

再者，日本房屋价格指数已从疫情前的92，上升到今年3月的115.9。且企业投资增加。近日官方又上修第一季GDP成长为2.7％，高于初值的1.6％。同时，虽然台湾今年以来出口大幅衰退，但对日本的出口呈现连续两个月上升。

就日本是否走出多年通缩梦魇而言，一方面消费者物价指数（CPI）年增率于2022年4月升破日本央行政策目标2％，今年4月更来到3.5％，核心CPI年增率也升至4.1％，此是正面的讯息。另有论点认为日本物价上涨的成因有一部分是输入性通膨所致，不全然是需求带动，但我们认为日本通缩的解决主要系于产业转型。

就日圆贬值对出口与制造业回流的影响，目前有一些论点认为从日本电机设备、机械及交通运输等三大出口项目年增率可知，三大产品国际竞争力强，过往日圆贬值对其影响不大。而日本出口占GDP比约为18.4％，远不及消费占比达6成之多，因此日圆贬值使若干出口企业获利提升，也无法大幅提升对GDP的贡献度。就过去经验，2004年日本政府曾大动作促贬日圆，虽带动一波制造业回流，之后却因产业发展与国际竞争优势改变，使夏普、松下等企业面临巨大亏损。再者，自2012年底安倍晋三回任首相后令日本央行推出量化宽松政策多年，日圆贬值且资金成本低，制造业也未见大举回流。

但我们要强调的是，目前日本制造业回流潮与过往不同，日圆贬值仅是助力之一，美中两强角力演变成两个半球化效应、疫情触发的生产韧性需求，所带动的全球供应链重组，才是本波日本制造业回流的动力。我们观察到日本回流的企业将集中于有利经济战略的高效率产业，并与美、台、韩共同发展半导体产业供应链。综上分析，在全球货币政策、地缘政治、冠病疫情等外部因素牵动，以及国内相关政策的影响下，日本经济迎来一个借力使力的契机，正逐步走出失落30年的低潮，金融市场率先嗅到并带队冲刺，因此期待日本能有效进行产业转型，为成熟经济体写出一个再成长的新典范。