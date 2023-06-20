邢海明引爆的中韩外交战

来源：中时电子报

作者：刘顺达

没想到，一场由中国驻韩大使邢海明8日在首尔官邸邀请民主党代表李在明等一行3人的晚宴，居然成了连日来韩国媒体右轰邢海明，左打李在明，并且快速演变成一场中韩外交战。

韩方认为，饭前，邢海明似有备而来，先宣读10张 A4草稿15分钟，直接指出尹锡悦外交政策倾向美国，甚至在中美战中，韩国赌美国会赢，十分不妥。尤其，对于韩国近年来经济衰退是受中韩贸易恶化影响，其责任应在韩国。并提议李在明针对日本福岛核废水预定于7月排入太平洋事，携手合作对抗日本。

这是邢海明有意介入韩国朝野纷争。目睹李在明率领民主党国会议员一个月以来持续在首尔、釜山等地举行大规模反对尹锡悦拟开放日本幅射污染海产进口示威，因此趁机拉拢民主党，继续与尹锡悦政府“对干”，中国愿意担任“后盾”支持。

9日，韩国外交部第一次长张虎镇立即召见邢海明，对尹锡悦外交政策提出不当语言，属于“干涉韩国内政”，要求邢海明今后慎言谨行，遵守外交官的本分，并且予以严重警告。

甚至，保守媒体《朝鲜日报》和YouTuber等揭发邢海明夫妇曾接受韩国厂商招待去济州岛旅游等，把邢海明当成大清时代的朝鲜总督袁世凯来批评。也有韩国人认为，让中国耍老大的“主犯”是文在寅前总统于2017年12月在北京大学演讲时指出“韩国国家虽小，但愿意追随中国梦”。目前，韩国要求大陆处置邢海明无法继续胜任“驻韩大使”。

韩国教授团体等国内各界批骂李在明扮演“中国政府在韩的支部”角色，不敢对邢海明批评尹锡悦的话当场提出抗议。李在明则老神在在地说：“目前美国和欧洲国家都在进行与中国接触，若尹锡悦只倒向美国，则对韩国外交不利”。无论在经济问题或半岛纠葛上，韩国还是需要北京协助。

以牙还牙，中国不是省油灯。10日，中国外交部部长助理农融也找来韩国驻中大使郑在浩，邢海明与李在明进行交流属于正常外交范围，韩国要深思中韩关系不应受美国影响，进一步表达对韩国政府的不满与严重关切。

问题是，中国与俄罗斯的“报复”。日前，中俄联合军演时有8架战斗机侵，入韩国航空识别区(KADIZ)。尤其，15日，韩国与美国最大规模军事演习之际，北韩照样发射2枚导弹。目前，劳动党中央委员会第8次全党大会正在平壤举行，美韩密切关注金正恩在会中的发言和决议。

美国国务卿布林肯访问大陆前夕，与韩国外交部长朴振紧急通了热线电话，是否有谈及中韩关系问题，目前尚不得而知。惟从这次尹锡悦对邢海明谈话的激烈反应来观，韩国人不由自主地反应出，35年日本殖民统治和长期对中国的事大主义的自卑心态埋伏内心深处。

作者为韩国昌信大学荣誉教授