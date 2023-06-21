欧盟在制衡中国问题上朝美国迈进一步

来源：彭博社

作者：Alberto Nardelli、Jorge Valero

欧盟及其成员国准备采取更大胆举措来增加国家安全工具和巩固供应链，此举意味着欧洲朝着美国降低对中国依赖、限制中国军事能力的战略更靠近了一步。

但对于如何迅速采取行动，目前仍然存在疑问。在某些领域，欧盟的讨论相比美国仍处于早期阶段，一些不愿具名的官员透露，欧盟需要时间来厘清这些问题并确定风险所在。

周二欧盟发布的一项计划概述了有关如何确定安全风险，控制关键技术出口、限制未来敏感投资的提议。欧盟也在寻求改革脆弱的关键资源供应（如原材料，半导体和汽车电池），加大对被认为具有战略重要性的新兴科技的投资。

欧盟官员试图实现一种微妙的平衡，既要能够对有军事影响的领域进行有针对性地干预，又要维持和中国市场更广泛的贸易联系。这些事情他们希望与美国合作，尽管华盛顿有时候会敦促布鲁塞尔做的更多、更快。

中国总理李强在对柏林访问期间呼吁德企不要在去风险（降低对中国依赖性）方面发挥带头作用。与此同时，欧盟提出了一个规模约500亿欧元（550亿美元）的金融援助计划，支持乌克兰未来几年的发展。

“在经济安全方面，我们正在对有限的、较少量的尖端技术进行评估，”欧盟委员会主席冯德莱恩周二在被问及中国问题时对记者表示。“我们希望确保它们不会增强一些国家的军事能力。”

上述官员们表示，在年底前启动对境外投资的限制措施是一个特别乐观的时间表。

成员国还需要采取更广泛的安全措施，涉及关键商品出口、投资，以及这些投资通常伴随的技术转让。

漏洞

令人担忧的是，如果一个国家禁止出口，而其他国家不禁止，投资将被转移到后者，意味着出口管制国家的做法将变得无效。同样，对流入欧盟的资金，特别是有关键基础设施和研发的资金，如果没有采取协调一致的做法，同样会造成漏洞。

德国总理朔尔茨周一表示，他赞成对一些高科技产品实施出口管制以帮助增强经济安全。 朔尔茨在周二德中政府磋商前的一个商业会议上表示，其政府对于“涉及国防和武器的问题将尤为关切。”

“我们不希望某些军事装备被从中国运到俄罗斯，实际上从任何国家运到俄罗斯都不是我们希望看到的，这个立场需要明确，”朔尔茨说。 “这还与监控行动使用的技术有关，在这方面必须谨慎。”

欧盟领导人下周在布鲁塞尔举行会议时，将讨论这份经济安全草案并就中国问题进行商议。