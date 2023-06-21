来源：联合新闻网

作者：汤绍成

最近看到国民党总统参选人侯友宜的民调直直落，确实产生不小失落感，究其原因，不外以下几点：

首先是应变能力。不久前在新北市议会备询，题目之一是一中政策与一中原则的差异，侯被问倒。其实，若侯市长能以四两拨千金：今天只讨论市政问题，国政问题下次再讨论，一语带过，还能避免尴尬。其实，所谓一中原则，主要就认为台湾是中国的一部分，此乃北京的主张；而一中政策，则主张认知到台湾属于中国，但是没有承认，此乃美国的立场。

第二是学习能力，自被提名至今已逾月余，但侯的回答与应对内容贫乏，甚至答非所问，应积极吸收相关知识，以便因应未来的挑战。

第三是行政能力，一个幼儿园喂药案，就搞得鸡犬不宁、没完没了，这可能是出自幕僚的疏忽，当前出现这种状况，确实杀伤力极大。

第四是统领能力，总统的角色与权力，必须要有统领全国上下各级产官学等阶层人士的能力，目前还看不出侯展现了这方面的才能，否则国民党立委参选人都应与侯挂上联合竞选看板，但至今尚未出现。

五是组织能力，侯必须要放下身段，向各方大老、派系与学者、专家等人士请益，以便组织强大的竞选队伍，目前好似尚未开始。

六是宣传能力，以目前网络声量观之，侯的情况实在有待加强，是否还没开始操作？这当然也与侯的言行有关，政大那场表现，确实扣分不少，否则不会让媒体小编崩溃到不知如何下笔撰写新闻稿。

最后，总统的权力来自宪法与“国家安全会议组织法”，综合而言包括两岸、国防与外交，还有统帅权与任命权等，其余的行政权属于行政院长。还有中华民国的领土范围，乃以大法官解释第328号为依归，应该以法定(de jure)范围包含全大陆，与实质 (de facto) 范围是台澎金马来区分，这些都是必考题，都应加以熟识，否则难以过关。

整体而言，侯市长个人的努力是关键。尤其为外界所诟病的是，侯市长幕僚的格局必须加强，要立即从地方层面上升到全台湾与两岸、国际等层面，否则当前已约略显现的弃保效应还会持续恶化。

作者是亚太综合研究院院长