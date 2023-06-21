侯友宜下棋“有着无局”

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

蓝营总统参选人侯友宜民调掉到“老三”，引起蓝营内乱。对此，侯友宜引布袋戏角色一页书的名言──“世事如棋，乾坤莫测”，强调自己坚持策略与方向，最后一定赢。选战确实如同棋局，但如果主将一路挨打，未能掌握先著却奢谈乾坤莫测，未免太空泛。“有落子，无布局”，是侯友宜要反省之处。

蓝营高喊下架民进党，却陷于被动防守。幼儿园喂药一案，侯团队迎战错估形势，错失先机。四年前有韩国瑜大败之鉴，侯营整合郭台铭不力，面对国家机器辗压还让对方得逞，看不出积极攻势。朱立伦与侯友宜若只是互推责任，难怪党内小鸡想另觅靠山。

柯文哲夸言超越蓝绿，赖清德卖芒果干巩固基本盘，另提民主大联盟，与柯营争夺中间及青年选民。绿白两军从提名到议题引战步步连贯，尤其柯文哲以势取胜，提前合围，形成弃保阵形。侯友宜再怎么自信，也得虚心反省为何势孤力单，一再被破防。

国民党治理全台三分之二县市，马英九重建两岸对话基础，这原是蓝营国政鼎新革故的优势。侯友宜在其棋枰上，选民看不到想像空间。他就算熟背资料，选民也难认同他比赖柯更有新意、更具说服力。

侯友宜的棋路过去局限新北一隅，需要提升全局愿景及主动出击。这盘棋到现在看来有些局促，但仍未到胜负已分的残局，侯友宜要有过河卒子的决心，背水一战。