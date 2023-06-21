美中“两手对两手”不会变

来源：中时电子报

作者：苏泳霖

美国国务卿布林肯的北京之行以见到中国国家主席习近平而画上“完美”句点。之所以说“完美”，是因为“布习会”不仅达到美方的预期目标，获得总统拜登高度肯定，也意味着美中高层互动还将继续，双方脱钩与剧烈冲突的可能性在降低。

不过，无论是北京官方表态，还是美方在亚太地区的政治动作，依然呈现出鲜明的两手策略。例如，布林肯访问北京的同时间，美国白宫国安顾问沙利文正在东京访问，与日本、菲律宾进行高级别安全对话。再如，中方外交主管王毅、秦刚与布林肯会谈的基调，可谓一个红脸、一个白脸，前者的新闻稿充斥“说教式”措辞，一度令外界担忧“布习会”破局，而后者则倾向于促成更多美中双方后续的交流对话。

美中双方的两手策略，从布林肯访中期间双方对台海立场的表述上，也格外得到凸显。根据陆方新闻稿指出，布林肯直到最后一天与习近平会面时，才说出“不支持台独”，而在“布习会”之前与王毅、秦刚的会谈中，陆方强调更加刚性的“一中原则”而非较弹性的“一中政策”，很显然是对美方对台政策高度不满。

不料，在布林肯结束访中的记者会上，美方画风突变，大谈美中如何管控台海分歧，而习近平在布林肯面前也意外地只字未提台湾，甚至连“红线论”、“玩火自焚”等重话也都没撂下，个中充满玄机。

因此，透过观察此次双方在台海议题的过招，可以预判美中未来都做好了“两手对两手”的准备：在最敏感的军事层面，美方预计不会取消例行性军舰穿行台海的动作，而大陆必定以常态化机、舰绕台作为回应，双方在台海“硬的一手”叫阵格局恐难改变。否则，布林肯此次访中就应该传出美中防长热线恢复的消息。因此，鉴于台海军事对峙气氛难改，美国政坛、智库和媒体对“2027武统时间点”的揣测预料无法受控。

而在一般的两岸经贸、交流层面，美方未来的态度很可能延续AIT主席罗森柏格、台北办事处处长孙晓雅针对2024总统大选的说辞，也就是支持两岸恢复交流对话，并对蓝绿白三组人马的两岸论述持平衡立场，而这一变化无疑对国民党的侯友宜、民众党的柯文哲更加有利，对民进党的赖清德造成压力。

同样地，以海峡论坛后，大陆20日宣布解除台湾释迦进口禁令为例，大陆除了在军事上可能维持高压和戒备以外，今后一段时间预计会恢复两岸民间交流，并以“反台独”为界，愿意和所有支持两岸和平的台湾政党、民间团体对话。

美中在台海主要寻求管控的是军事、外交的正面冲突，达成的共识为共同支持两岸恢复交流，目前双方在保留“硬的一手”前提下，今后会伸出“软的一手”展开合作。北京着眼于2024年初台湾大选平稳举行后两岸关系能否转机，华府则着眼于2024年底民主党总统顺利连任，故双方目前的策略实属权宜之计。

作者为智库研究员