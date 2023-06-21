来源：中时电子报

作者：石齐平

《华尔街日报》6月中报道，自5月底以来，中国国家主席习近平已两次要求国内对他所称的“极端”状况做好准备。5月30日，习在一场国家安全高层会议上表示：“要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。”一周后，在另一场合，习又说：“构建国内大循环是为了保证极端状况下国民经济能够正常运行。”显示中国高层正在加紧动作，为可能陷入冲突预作准备。

这样的形势，作为大战略家的基辛格自然了若指掌，日前在接受彭博社专访时难言对中美关系的担忧，认为两国已“站在悬崖边”上，按照目前的关系发展轨迹，“我认为可能发生军事冲突”。彭博社称，这是基辛格迄今为止，对中美间紧张关系最悲观的言论之一。

基辛格稍早前也接受《华尔街日报》访问，他指出，一、美国在外交政策上始终抱有一种“自诩正义”的行事风格，但中国等国对此并不买账；二、中国的崛起与强大，是在寻求“安全”，而非想要“统治世界”；三、为了避免与中国发生军事冲突，美国需要克制“盲目的对抗”。我认为，这些观点是基辛格针对演变至今益趋诡谲危险的中美关系，说得最透彻的一次。

基辛格首先指出了美国在外交上自以为是的行事风格，并不受到包括中国在内的一众国家欢迎；然后点到了中美关系持续恶化的症结，是美国硬视中国为挑战、甚至是取代他霸权地位的潜在敌手，但其实，基辛格坦率指出，中国寻求的是安全与尊重，而非想要“统治世界”。至此，基辛格已明确地指出了美国在认知及行动上的偏差了，所以他明白要求，为了避免与中国发生军事冲突，“美国需要克制盲目的对抗”。

已届百岁高龄的基辛格，前不久还说“台湾问题无解”，这句话的潜台词其实也意味着“中美关系无解”，所以除了警告中美可能走向冲突外，也只是呼吁双方都应从对峙中后退一步。旋即一想，这话最终也可能流于一厢情愿。然而无奈之余，他目睹的却是中美继续在现有的轨迹上前进，终于已到达了悬崖之边，再一步，就是冲突，就是战争，一旦爆发战争，“两个超级大国之间的战争不可能有人获胜”，甚至，就当前的国际局势而言，战争也未必就仅仅爆发在这两个大国之间，其发展与结局让人难以想像。

基辛格在受访中特别指出，“现代政治家很少有任何战争的冲突经历，这可能会影响到他们的判断。”除此之外，美国一众政治人物对当前中美关系矛盾的本质欠缺正确的认知了解，总以为美国站在正确的、正义的一方，但其实远远不是，甚至正好相反。基辛格终于在临老之际，把他了解的真相即问题更多的是在美国而非中国，以及他认为美方必须“要克制盲目的对抗”的观点坦率地告诉了美国人，基辛格显然是在做最后的努力。

百岁基辛格在洞察世局上显然还具有他50年前一般的功力，但论出谋画策，这无论时也势也，恐怕均已无当年风流挥洒、布局江山的条件了。

作者为凤凰卫视资深评论员