来源：中时新闻网

作者：周毓翔

侯友宜民调低迷，不少机构数据显示排名第三；21日中广、盖洛普最新调查也显示，仅有蓝白合“侯柯配”才能扳倒民进党。虽然民调并非选举结果，却也反应当下的民间氛围。第三名看起来触霉头，但也是一个转机，既然已落后，侯就不必再故作姿态，也不必再择手段，政见跟议题角力可以更火热，甩开包袱还有一搏机会；先稳住阵脚，才有本钱再谈蓝白整合。

侯友宜获征召以来的选战打法，是领先者常用手段。在已经确保基本盘稳固的状态下，尽可能避免走极端，维持中间路线，稳稳当选；侯两次新北市长选举都未面临艰难挑战，因此已惯于此套战术。

然而这次总统大选并非如此，他被征召后，民调再好也不及基本盘稳固的赖清德；身为挑战者，论述及政见却不见新意，有不少也停留在口号阶段，欠缺具体内涵，看不出能与现在的政权进行区隔，蓝军信心难免动摇。

侯的政治风格已经惯于站在中庸路线，这让渴求政党轮替的泛蓝支持者失望，转而把目光投向柯文哲，让柯文哲的近期民调表现开始看涨，侯顺势跌入老三之位，主要原因无非就是侯明明扮演挑战者角色，却始终放不开，令人不易感受到战力，进而难以汇聚泛蓝势力。

蓝白旗鼓相当不仅是民进党所乐见，这种恐怖平衡也不易有任何一方能整合对方，可以预期整场选举非绿阵营会在侯、柯之间不停切换，双方只能求取各自政党利益的优先，让“三脚督”的态势更为固化。

虽然蓝白合是最有机会赢赖清德的策略，但眼前局势，侯友宜能否整合泛蓝都成问题了，所谓“蓝白整合”确实不是他现阶段该去想的。此时该做的是唤回蓝军的心，但光是私下拜会党内大老效果有限，最重要还是从自己做起，政见要提人之所不敢提，以及民进党做不到，但国民党想做的；不要畏惧与民进党正面开战，当侯友宜为了蓝营所支持的价值正面迎击民进党炮火，就愈有机会重新凝聚泛蓝。

虽然侯友宜与柯文哲的个性以及行事风格迥异，但侯应该去学习柯文哲的成长，领先者为了守住既有票源就会小心维持中立，但既然支持度已经落后，就不必再谨守这条路线，全力抢回流失的选票，要有横竖都是输、何不放手一搏拼到底的决心，才有机会翻盘。