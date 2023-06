多极世界到来美国准备好了吗？

来源:“奔腾思潮”网站

作者:衣冠城

德意志帝国首相俾斯麦曾说:“上帝对傻瓜、醉汉和美国给予特别的保佑。”他进一步说明:“美国人是非幸运的民族,他们接邻的南北是小孩,东西是鱼。”美国就是这么一个上帝独厚的地方。这特殊的恩赐让美国人自豪也自认怀有天命。

出于深刻的宗教信仰、独创的政治体制以及优越的地理条件,美国建国以来就不断强调美国的独特性,建构出一套“美国例外论”来。美国自诩是“山巅之城”“灯塔之国”,反映到外交政策上美国的例外论让美国自认是“无可或缺之国”“自由世界的领袖”“自由帝国”,因而建构出一套自由主义霸权理论。

这种例外论在冷战结束更是达到高峰,美国认为是他们的自由民主打败了专制独裁,是上帝庇佑让他们胜过无神论的共产主义。因此他们更自信美国是独一无二的国家,一方面还有宣扬自由民主的使命,另方面也享有不受约束的特权。这套理论深刻的影响美国在冷战后的外交政策,在讲求现实国家利益的国际关系中带有宗教性质的意识形态光晕。

但是这套原本用于建构国族认同与社区凝结的工具用之于国家外交政策的指导原则,就产生了根本性的矛盾。美国例外论一方面强调美国独一无二、令人欣羡的特性,一方面又必须通过改变其他国家从事制度移植和政体改造,来证明自己价值典范的优越性。美国例外论中最麻烦的还是美国政治中的宗教成分。美国认为美国是天选之国,具有“昭昭天命”(manifest destiny)。美国的政治人物也都喜欢强调“上帝站在我们这边”(God is on our side)。美国自认其独特性让美国注定并被(上帝)赋予在世界舞台上扮演特殊和积极的指导角色。这种出于近乎宗教狂热的价值观而非现实国家实力与国际环境的外交政策,事实上让美国的外交政策变得错乱且没有效率。

在其他国家,特别是有被殖民经验的第三世界国家眼中,这种带有宗教光晕的例外论其实与过去的帝国主义并无二致。英国的帝国主义者打着“白种人的负担”,建立日不落帝国。法国、西班牙也唱着“开化使命”的高调,四处殖民。甚至连苏联也自封社会主义祖国要引领全世界无产阶级进入社会主义乌托邦。都是以冠冕堂皇的名义,掩饰特权与干预。

但是美国人认为美国与其他的帝国或霸权不同,美国崇尚自由、保障人权、尊重法治。美国国内也许如此,但在无政府状态的国际社会就未必了。美国拒绝签署许多国际人权公约,拒绝参加国际刑事法院,支持许多有不良人权纪录的独裁者。美国以反恐之名设立在古巴的关达那摩湾监狱不也是恶名昭彰,充满刑求、虐囚的不良纪录。

我们也不能全然抹煞美国特质对世界的贡献,特别是二战结束,美国对世界秩序的重建,国际政治经济规范的设立,以及对自由民主价值的影响和教化,有其不可抹灭的功劳。美国政治学大师杭亭顿认为美国的优越性在对全世界的自由、民主、开放经济、国际秩序发挥关键性的影响力。杭廷顿的说法在上世纪后半叶,的确不假,但进入21世纪,颜色革命与阿拉伯之春并没有给这些国家带来稳定的民主,而美国的民主正在衰退,暴民还冲入国会,上演香蕉共和国才会出现的大戏;美国在推动经济全球化后,制造业出走,社会贫富差距恶化,过去开放的市场也逐渐关上大门,开始去全球化的经济政策。才从阿富汗仓皇撤军,俄乌战争至今未歇,美国对国际秩序的维护能力更让人失去信心。

正是这种过度自信的例外论让美国滥用其特权,加速国力的衰退。最近美国参谋首长联席会议主席米利(Mark Milley)将军在美国国防大学(National Defense University)毕业典礼上致词中表示,现在世界上已经不再是单极世界,至少有三个超级大国,分别是美国、俄罗斯和中国。除了这三个超级大国之外,其他地区霸权也在崛起,也就是说世界已经走向多极世界(Multipolar World)。坚信美国例外的美国人承认单极世界不再,实属不易。问题是美国人准备好面对多极格局的到来?美国会平等的尊一切国际规约?

冷战结束,美国独霸天下。老布什时的国防部次长伍夫维兹(Paul Wolfowitz)就主张美国必须维持超强军力以吓阻任何可能的竞争者,也认为美国不该被国际建置所束缚。此即所谓伍夫维兹原则,成为冷战结束以来美国国家战略的指导原则。美国承认单极霸权不再会修正这项原则吗?我们目前还看不出来。检视美国能否诚实面对国际格局的改变,就要看他们怎么修正美国例外论,最具体的就是对国际规约的态度,特别是限制美国霸权自由的国际建置,例如美国喜欢挂在嘴上却不愿意加入的《联合国海洋法公约》。

美国国际关系学者华特(Stephen Walt)曾说:“美国如果要真正证明自己与众不同就是要用质疑的眼光看待美国例外论。”法国思想家托克维尔也说:“美国之伟大不在于她比其他国家更为聪明,而在于她有更多能力修补自己犯下的错误。”或许米利承认美国单极霸权不再,就是修补过去错误的开始,让我们拭目以待。