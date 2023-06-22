来源：中国新闻周刊

作者：孟倩

618大促刚刚结束，阿里的变革从组织架构延续到一号位。

6月20日，阿里发布全员信，宣布张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO。卸任后的张勇将专注于阿里云的发展，担任阿里云智能集团董事长兼CEO。阿里“十八罗汉”中的蔡崇信和吴泳铭分别接管董事会主席、CEO职务。

就在前一天，据《晚点LatePost》报道，已退出公司一线多年的阿里创始人马云，在上个月与高管们召开了一场小范围的沟通会，指出淘宝天猫未来的三大方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网，并强调“阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该迅速改掉”。

阿里成立以来的24年中，每一次调整都引人瞩目，本质上还是为了激发生产力和创新力。业内人士分析，自今年3月阿里集团“1+6+N”组织变革以后，阿里转向控股集团，未来工作重心偏向于顾及全局并协调业务，最大的落点在于，在复杂的宏观环境和激烈的竞争态势下，这家电商巨头将从“守业”转到“创业”。

然而风高浪急，巨轮将驶向何方？

马云出山

今年3月底，“马云已回国”的话题冲上热搜，据悉，3月27日，马云在云谷和校长们讨论新一轮技术变革对教育带来的挑战与机遇。

3月28日，阿里组织变革的消息传来。张勇发布全员信，启动集团“1+6+N”组织变革。根据方案，在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司将分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团则将全面实行控股公司管理。

4月，据香港大学官网消息，已聘请马云担任香港大学的荣誉教授，聘期为三年。5月1日，日本东京大学发布消息称，聘请阿里巴巴集团创始人马云为“东京学院（Tokyo College）”的客座教授。

与此同时，阿里的改革进一步深入，云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟、盒马启动上市计划，阿里国际数字商业集团启动外部融资，六大业务集团正式成立董事会。

就在近日，疫情结束后第一个618大促接近尾声时，马云的亮相逐渐频繁。

6月，马云在东京大学开讲的消息流出。据悉，6月12日晚，马云以客座教授的身份，主持了一场由东京学院与东京大学全球领导力项目（GLP）推广办公室合作推出的“关于创新和创业”的特别研讨会。来自日本、中国、印度和马来西亚等学生参与了该课程。6月17日下午，2023阿里巴巴全球数学竞赛决赛开赛，马云来到杭州现场观赛的照片被曝光。

6月18日，大促结束。据媒体报道，5月下旬仍处在退休状态的马云与高管们开了一场小范围的沟通会，并指出淘天集团要回归淘宝、回归用户、回归互联网。报道称，马云判断，接下来是淘宝而不是天猫的机会，并提及淘天在组织上应该进一步扁平化。

就在昨日，阿里一号位的人事变动公诸于众：经阿里巴巴控股集团董事会同意，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务。张勇此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO。同时，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。

在进入阿里16年后，张勇从职业经理人一号位离开，取而代之的则是阿里“十八罗汉”的蔡崇信和吴泳铭，有业内人士分析，在马云的带领下，创业班底在回归。事实上，5月在分拆六大业务时，吴泳铭就出现在淘天集团、本地生活集团和阿里国际数字商业集团的高管名单中，担任董事；蔡崇信则是淘天集团、菜鸟集团的董事，此外戴珊、彭蕾等人同样担任多职。

商务部研究院电子商务所副研究员洪勇表示，促使马云重新出山的本质原因是阿里目前面临的转折点：一方面，电商业务面临的挑战和压力主要来自于市场饱和、竞争加剧、消费者需求升级等方面；另一方面，阿里还需要调整自身的战略，以适应新的市场环境。

电商走到了十字路口

马云也感受到了危机感，在淘天集团内部沟通会上阐述淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻。他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。

第三方平台星图数据显示，2023年5月31日20: 00-2023年6月18日24: 00，综合电商平台、直播平台累积销售额为7987亿元（人民币，1491亿新元），去年这一数字是6959亿元，前年为5784亿，行业整体增速趋于平稳。

中国社会科学院财经战略研究院研究员李勇坚告诉中国新闻周刊，国内电商近两年增长趋势已经放缓，低于世界平均水平。《2019中国电商年度发展报告》显示，2019年，网上零售额的增长率呈现出下降趋势，首次低于全球平均水平。据国家统计局数据显示，2022年实物商品网上零售额达到11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。而全球增长率较快的地区和国家年增长率则达到20%。

在各家平台公布的战报中，自去年双十一开始早已不见GMV。取而代之的是部分订单量和部分品类的增长数据。从数据来看，直播电商平台业绩增长明显快于综合电商平台。今年618综合电商平台销售总额达6143亿元，去年这一数字为5826亿元，天猫、京东、拼多多排名前三；直播电商累积销售额达1844亿元，去年这一数字为1445亿元，抖音、点淘、快手分列前三位。

马云提到阿里过去那些赖以成功的方法论可能已经不适用，应该迅速改掉。他为淘天集团未来的发展指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。马云判断，接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该“回归淘宝”。

今年以来各大电商平台纷纷在价格上开始比拼，“百亿补贴”“9.9特价”以及价格力等频繁被提及。洪勇指出，马云回归淘宝的大背景是电商行业的低价时代已经到来。近年来，电商平台的竞争越来越激烈，为了吸引用户，平台纷纷推出各种促销活动，价格战也越来越激烈。作为淘宝创始人，马云的发声意味着淘宝将重新拥有一个强有力的领导者，可以带领淘宝应对市场挑战。

实际上，不只是阿里，今年以来各大电商平台纷纷进行了组织架构和高管层面的调整。

刘强东在去年11月对京东管理层动刀，据公开报道，京东零售集团的各事业群总裁几乎均有调整。在内部会议中，刘强东痛批高管，强调低价才是武器，以后也是唯一基础性武器。“失去了低价优势，其他一切所谓的竞争优势都会归零”。今年4月，京东迎来了五年以来最大的一场组织架构调整，京东从事业群制回归事业部制，同时第一次打通自营和 POP（第三方入驻开店）业务。5月，京东又宣布徐雷卸任CEO一职，原京东CFO许冉接任 CEO 一职。618当天，许冉公开亮相。

此前，拼多多也迎来历史上第三位CEO赵佳臻，侧重供应链管理和中国业务运营。

博星证券研究所所长邢星则指出，企业家应当更有忧患意识和责任担当，当前国家政策支持、鼓励民营企业发展，与此同时京东、拼多多、抖音等电商平台正在抢占市场份额，这对阿里而言，构成一定挑战。倘若阿里依然坚持既往战略，可能面临的形势会更加复杂，也就是说当前阿里已经到了“二次创业”的关键时刻，势必要拿出破釜沉舟的力度以及勇气。

巨轮驶向何方？

在这次全员信中，张勇提到，1+6+N的全新业务集群基本成型，各业务集团董事会已开始运行，多个业务的上市和融资计划也已开展，控股集团将主要承担创新孵化大本营角色。阿里方面称，蔡崇信和吴泳铭具备与之相应的眼界、经验、影响力、号召力，是承担上述责任的最佳选择。

上海财经大学电商研究所执行所长崔丽丽告诉中国新闻周刊，控股集团应该承担着从战略方向、资金等资源对下属企业集团的管理，事关六大业务板块的未来发展。既要顾及全局，各个板块布局之间的协同，同时也要对个别需要侧重的板块做好开疆拓土的工作、创新。目前新架构中的领导人基本都是连续创业者，在创新、投资和商业上都有深刻的理解。这样的变化，阿里将会从“守业”又转向‘创业’。

事实上，以阿里云举例，在全员信中还提到，阿里云智能集团完全分拆已经启动，正处于向上发展的最关键时期，张勇必须全身心投入，专注阿里云的发展，持续提升阿里云的行业竞争力与全球竞争力。

阿里旗下阿里云、菜鸟、盒马等多个业务都曾有上市传闻，改革的靴子落地后，实际上这对六大业务和控股集团都带来全新的挑战。

数字经济智库高级研究员翁一指出，“从大一统到分封制”，核心是业务的自负盈亏。现在将各个业务板块分开，将有利于各个业务壮大自身，通过市场来检验各个业务的发展。

邢星则提到，此次阿里的战略调整其实是一次组织变革，但如何保证业务之间的协同性以及避免内部竞争、保持战略统一等都是阿里将要直面的问题。他进一步指出，分拆上市可以说是有利有弊：有利于母公司更加重视子公司的管理，也有利于提升子公司盈利水平，扩大业务规模，进而增强母公司业绩弹性和综合治理水平；但弊端也同样不可忽视，优质资产分拆后，母公司投资价值是否依然坚挺，是母公司需要面临的严峻挑战。

回归到阿里的基本盘，阿里依旧是中国目前份额最高、营收规模排名第一的电商平台。然而，从市场份额上来说，阿里系此前一度占据了中国电商八成的市场份额，近两年，阿里的市场份额约为50%；从资本市场上来看，几年前阿里的市值一度突破 5000亿美元，如今只有当时的一半。

崔丽丽告诉中国新闻周刊，从阿里的基本盘来看，电商业务受到新兴电商的冲击，云业务线的增长面临考验，整个经济环境也都在发生变化。“对阿里而言，并不是做好自己原来的样子就可以了，必然会面临终端市场的变化、监管环境的要求以及路径依赖所产生的后果等。”

今年618战报中，阿里格外强调了中小商家的成交额。这与阿里回归淘宝的意图一致，回归淘宝意味着回归到中小商家。十年前，淘宝和天猫分别诞生与商家的规模差异中，天猫也一度成为阿里的大招牌。如今“社会经济大背景发生了改变”，崔丽丽认为，消费的主流人群发生变化后，业务重心将转回到“万能的某宝”。

她强调，构成经济底色、代表整个社会活力的是中小商家，接下来可能又有一次真正的机会到来，或许就像2003年到2008年的黄金时代一样。