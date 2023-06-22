“蓝白不合、选举不赢” 问题谁整合谁？

来源：联合报

中广与盖洛普民调公司公布最新总统大选民调，民进党赖清德31.89%居冠、民众党柯文哲24.62%第二、国民党侯友宜17.93%垫底；值得关注的是，国民党即使推出“侯郭配”，侯友宜搭配鸿海创办人郭台铭一样是“老三”。眼见整合泛蓝已不足以取胜，中广董事长赵少康高呼“蓝白不合，选举不赢”，问题是谁来整合谁？

TVBS日前民调显示，柯文哲以33%支持度首度领先蓝绿两位总统参选人，当时侯友宜排名第三曾引发政坛议论。随后公布的台湾民意基金会民调，依序为赖清德36.5%、柯文哲29.1%、侯友宜20.4%；再加上今天的盖洛普民调，侯友宜不仅依旧排名垫底、支持度更再创新低。虽然侯友宜语带玄机说，世事如棋、乾坤莫测，“一不是一、三不是三”，但老三的政治能量要如何扭转乾坤？

随着喂药案攻防、政大惨案、台大屠杀、以及几分民调趋势，“侯老三”已经不会太令人意外，尽管侯友宜握拳高喊“打死不退”，现在放弃，比赛就结束了，但政治声量低迷，四面楚歌的处境导致“换侯”声浪此起彼落，即使国民党中央信誓旦旦不会阵前换将，但看衰的氛围一起就容易形成“落水狗效应”，只要侯友宜一句失言或被呛声，就会被放大处理、落井下石。

侯友宜气势一降，郭台铭独立参选的传闻甚嚣尘上、高雄市前市长韩国瑜至今王不见王，泛蓝内部“非侯联盟”声势更有正当性。盖洛普民调显示，“侯郭配”也赢不了民进党“赖萧（萧美琴）配”、民众党“柯黄（黄珊珊）配”，一加一都未必大于二，何况一个国民党内部还分裂成无数个山头，让侯友宜的选情雪上加霜，甚至陷入恶性循环。

民意如流水，支持度高低会影响看好度，选民可能产生“西瓜效应”，尤其当民调显示，“侯郭配”都不足以打败赖清德，泛蓝选民可能开始转移心中选项，将支持度灌到足以抗衡民进党的柯文哲身上，当蓝白“母鸡”出现强弱差异时，立委参选人等小鸡们也可能爆发跳船潮，埋下“弃保危机”。

国民党主席朱立伦过去诉求“蓝白合”，国民党整合民众党等非绿势力，在选战中找到合作的契机，但当前情势“侯友宜愈弱、柯文哲愈强”，国民党大党气弱、民众党小党气盛，蓝白合缺乏立基点。“三脚督”选举变数多，没有人保证一定当选，但当“非绿联盟”群龙无首，最开心的莫过于赖清德，可以维持“蓝白不合、赖神不败”局势；柯文哲和侯友宜也要好好想一想，究竟要继续“争老二”，还是要“争天下”？