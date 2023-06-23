全球央行通胀警报之声不绝于耳 预示加息之路漫漫

来源：彭博社

作者：Craig Stirling

央行行长们越来越担心通胀仍未被挫败，由此陷入了货币紧缩的新阶段。在此之前，这些经济体已经经受了至少一年的加息冲击。

北半球的夏季本周正式开启，恰逢英国的数据显示价格涨幅惊人，通胀顽固，而且美联储主席鲍威尔警告称很可能有必要再加两次息。

周四，英国央行和挪威央行双双加快紧缩步伐，加息50个基点并承诺还会进一步加息。瑞士官员则表示，即使通胀率接近2%，他们也不准备停止货币政策行动。

总而言之，月初之时，美联储一如预期暂停加息曾让市场期望会迎来喘息空间，到如今临近月底，已经变成了多国齐声对价格上涨发出警告。而且，随着未来几个月借贷成本上升，经济前景也将蒙上阴影。

最典型的例子莫过于土耳其。接近40%的高通胀率最终迫使总统埃尔多安周四不得不让紧缩启动。接下来可能是英国，英国物价同比涨幅仍高居8%以上，难以消退。

“通胀率仍然过高，我们必须加以应对，”英国央行行长贝利在热浪滚滚的伦敦向记者表示，“我们知道这很难，可以理解许多有按揭抵押或贷款的人会担心这对他们的影响。但是，如果我们现在不加息，以后可能会更糟。”

周四全球市场上，贝利尴尬地成为关注焦点。一天前，英国统计局公布的基本通胀率升至31年高。

这一数据迫使英国决策者把加息幅度翻倍，上调基准利率至5%，创下15年高点，尽管市场此前预计加息50个基点的可能性只有40%。

虽然这一决定是为了应对英国国内消费者价格上涨的冲击，但它同时也成为全球央行一周多来政策换档的高潮。这轮换档始于美联储上周三暂停加息，但可能最早7月重启紧缩。

“把通胀率降至2%的过程还有很长的路要走，”鲍威尔周三向美国众议院金融服务委员会表示。

上周四，欧洲央行刚宣布完加息，就预测下次还会加。鹰派决策者随后宣称他们不会就此止步。

一周过后，挪威也大幅上调了利率峰值的预期，这意味着可能需要采取更多行动来遏制该国的通胀，作为G-10货币中今年表现第二差的货币，挪威克朗疲软助推了物价上涨。

即便是在核心通胀现在甚至于已经低于官方2%上限水平的瑞士，央行也不愿冒任何风险。官员们把加息幅度收窄到仅25个基点，这是迄今最小的加息幅度，但警告称行动尚未结束。

同样，土耳其央行也承诺将进一步收紧货币政策，但警告称未来会渐进式采取措施。

但这却不足以打动市场，市场原本预期加息幅度会大得多。土耳其里拉一度下跌4.3%，该国的美元债日内回吐涨幅转跌，通过信用违约互换以防土耳其债务违约风险的成本跃升36个基点至529。