美重振经济领导地位 挑战艰巨

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国国家安全顾问、被称为美国未来“政治之星”的沙利文，4月底在美国智库布鲁金斯研究所演讲，以“重振美国经济领导地位”为题，针对长期以来美国经济政策作了全面深入的检讨，并提出了“新华盛顿共识”的主张。沙利文指出，美国在二战后领导了支离破碎的世界，建立国际经济秩序，帮助世界实现繁荣。然而，在过去几十年中，这一旧秩序产生了许多裂痕，因此美国应该建构“新华盛顿共识”，将国内经济政策与全球安全议程相结合。

有评论指出，这是一次具有跨时代重要意义的演讲，因为沙利文十分罕见地对美国一向推崇与坚持的自由市场经济政策进行了深刻反思与否定，并在这样的基础上，把美国从特朗普政府时期以来众多具有争议性的政策，从理论角度给予合理化；进一步，也对拜登政府的前进方向及美中关系的困境作了全面地分析。

沙利文在演讲中指出，当前正面临了四个方面的问题与挑战：

一，美国的工业基础被掏空，美国的制造业空洞化。在市场效率的名义下，战略物资的整个供应链，连同产业和就业机会，全都转移到了海外。

二，地缘政治与安全面对了新形势或新困境。过去几十年在自由化、全球化过程中形成的经济依赖性，让欧美正在受制于人，这些依赖性成为他国推进经济或地缘政治目标的杠杆或工具。

三，气候危机和清洁能源转型，在市场化及全球化的大形势大环境下，推动吃力。

四，不平等益趋普遍及严重，从而对美国的民主及政治发展构成了新挑战。

客观平实地看，沙利文指出的这些问题的确都是事实，也的确都是美国当前发展及安全上面对的麻烦与挑战。据此，沙利文提出了“新华盛顿共识”的概念与主张，“新华盛顿共识”的核心内容可概括归纳为四大部分：

一，首先承认过去一再强调的“自由市场经济”是存在缺陷的；也就是指政府在产业发展上坚持的“不介入”政策，并非完全正确。所以，政府应该对一些特定的产业或产品，给予补助及奖励。此一“共识”，明显地是从中国大陆学过去的。早些年美国狠批大陆的“中国制造2025”，现在美国也搞“芯片及科学法案”。

二，建构一个以美国为核心的科技产业朋友圈，比如美、台、日、韩之间的Chip4。

三，想方设法，用一切手段与中国大陆脱钩。除要求美国企业不得对中国大陆进行科技投资外，还要求在中国大陆的美企撤回美国；与此同时，还要求美国盟友在科技、设备、零件各方面切断与中国大陆的关联。

四，筑小院高墙，对美国自身的科技严加限制，以防流入中国大陆。

很明显，沙利文这个“新华盛顿共识”的针对性极强，针对的是让美国愈来愈焦虑的中国。为对付中国大陆，美国否定了曾被视为普世价值重要组成部分的自由市场经济，而且，还“师夷之长技以制夷”。只是以当前美国制造业空洞化的严重，以及在基建、产业链和科技人才各方面配套的不足，仅靠政策来扭曲或对抗市场，能有多大效果，值得观察。

更大的不确定，恐怕是对众盟友联手对付中国大陆的要求，长期间能否真正有效落实，毕竟每个国家都有各自的国家利益，未必就与美国的国家利益完全一致，要勉强形成“共识”，长期挑战性极大，甚至就算对美国自身的企业，也未必就一定能有“共识”，这恐怕也是另一道关卡。

上世纪的“华盛顿共识”确实对美国成为全球霸主作出了巨大贡献，那时的“共识”，也多为自发性而非约束性的共识。时移势易，21世纪的美国想用20世纪的概念来重振美国的经济领导地位，能否成功，就让时间来给答案吧！